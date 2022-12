Keszthelyi hírek:

Bemutatták a Culinaria Hungarica könyvsorozat első két kötetét vasárnap Keszthelyen, a Balaton Színházban

Ambrus Lajos Nagy almáskönyve, valamint Fehér Béla és Gálffy Zsuzsanna Kakastaréj című munkája irodalmi és történeti elmélyülést is kínál. A beszélgetésen Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke leszögezte: szerencsére még vannak, akik „nem a telefon s a tablet gombjait, billentyűit böködik, hanem a nyomdaillatú könyvek lapozását választják, nem szintetikus tablettákon szeretnének élni, hanem jóízű ételeket fogyasztanak, s nem a latin-amerikai hűtőházakból ideszállított, látványos, ám ízetlen gyümölcsöt eszik, hanem a saját kertjükből például almát, diót, cseresznyét”. A Szálinger Balázs József Attila-díjas író, költő által moderált beszélgetésen Ambrus Lajos kiemelte, „sok a tartozás, mert a tudás és ezzel együtt a régi, nagyra tartott magyar gasztronómia eltűnt, átalakult, s a mozaikdarabok ismeretlenné váltak” azzal, hogy a 60-as, 70-es évekre szinte nyoma veszett a magyar önellátó falunak, és ezzel együtt a rekvizitumainak is. Fehér Béla, a Kakastaréj egyik szerzője arról beszélt, a gasztronómiát illetően rengeteg szamárság kering az interneten s a könyvekben is, holott „a magyar konyha nemzeti ügy, amely összefügg a magyarságtudattal”, fogalmazott.

Folytatódott a hévízi piacon az adventi termelői napok sorozata

A látogatók szombaton halas étkekkel ismerkedhettek. Egy hete zalai süteményeket mutatott be Madarász Ildikó, „a vidék háziasszonya”, akivel Vaszily Zsolt, az Év Agrárembere díj tulajdonosa és Prosztovicsné Pópity Tímea, a Sissy Kávézó tulajdonosa beszélgetett. Most pedig halas ételek kerültek terítékre – szóban és a valóságban is. Ezúttal Miklós Beatrix Ruprecht László séfet, a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület elnökét faggatta, a látogatókat különleges falatok is várták, no meg ünnepi dallamok, Szabó Siklódi Lia jóvoltából.

Több zalai édesség díjnyertes lett az országos versenyeken

A Mennyei ajándék nevű sütemény lett Az év bejglije az ínyenc kategóriában. A balatongyöröki Promenád Kávéház fűszeres, pekándiós-karamellizált almás édességét a Magyar Cukrász Ipartestület által meghirdetett versenyen értékelték. A bejgli mellett az Év szaloncukra megmérettetésen is sikeresen szerepeltek a györökiek, két kategóriában is dobogósak lettek, de a keszthelyiek is kiválóan teljesítettek. A városban működő Sütibolt terméke lett a legjobb pisztáciás szaloncukor, az Év Kézműves Szaloncukra kategóriában pedig első helyen végeztek a mézeskalácsos édeségükkel.

Nagykanizsai hírek:

Mikulás-ünnepet szervezett szombaton a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete (DRVE)

A nagykanizsai eseményen a Gáspár család, vagyis idősebb Gáspár Győző és fia, Gáspár Zsolt médiaszemélyiség adott át ajándékokat. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő meghívására érkezett az országjáró jótékonysági turné Nagykanizsára és Zalakomárba. Cseresnyés Péter kiemelte: köszönettel tartoznak a Gáspár családnak, hisz az elmúlt időszakban többször is megajándékozták a Nagykanizsán és térségében élőket. A nagykanizsai Ligetkuckóban tartott rendezvényen Tejfel József, a DRVE elnöke elmondta: a városban 186, a zalakomári iskolában 217 rászoruló gyermek kapott mikuláscsomagot.

Idősekkel, betegekkel és rászorulókkal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel fogott össze a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat, hogy adományokat gyűjtsenek

A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót. Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a közelmúltban pályázatot nyújtottak be a Béres Alapítványhoz, melynek eredményeként 320 üveg Béres Csepp Extra készítményt kaptak. Mivel a gyógyhatású készítményeket csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, úgy döntöttek, hogy a készítményeket a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ lakói között osztják szét, illetve a Vöröskereszt is kap a készítményekből, hogy a házi segítségnyújtás keretében ki tudja osztani azoknak, akiknek szükségük van immunerősítésre.

Több mint kilencven futó és gyalogló nevezett a Zalakarosi Futrinkák Futó, Szabadidő és Rekreációs Sport Egyesület jótékonysági mikulásfutására

A futók, a gyaloglók és a kerékpárosok a Karos Korzóról indultak, ahol Szabadicsné Madaras Katalin, az egyesület elnöke elmondta: a szabadidős eseményt mindig december elejére időzítik, hogy a szociális területeken dolgozó szervezeteknek legyen idejük még az ünnep előtt eljuttatni a csomagokat a rászorulóknak. Nevezni kizárólag tartós élelmiszerekkel és jó állapotban lévő játékokkal, plüssfigurákkal lehetett. Az adományok a zalakarosi Szociális Alapellátó, Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz kerülnek, s a rászoruló idősek, illetve a több gyermeket nevelő családok között osztják szét azokat.

Rendőrautókból nyílik kiállítás a letenyei könyvtárban

Moszkvicstól a Mercédeszig a rendőrség szolgálatában címmel Árkus Péter rendőr őrmester gyűjteményéből, egyedi készítésű magyar rendőrautó-modellekből nyílik kiállítás december 6-án, kedden 14 órakor a letenyei városi könyvtárban. A tárlatot Vitovszki János alezredes, a letenyei rendőrőrs parancsnoka és Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója mutatja be. A kiállítás december 21-ig látogatható.

Zalaegerszegi hírek:

Két napig tartott a Kárpát-medencei mézfesztivál Zalaegerszegen

Mézfutam, mézlovagrendek köszöntése, mézlovagok avatása, szakmai fórum és méhészbál is színesítette a kétnapos, ingyenesen látogatható Kárpát-medencei Mézfesztivált és termelői vásárt, amit 17. alkalommal rendezett meg a hét végén Zalaegerszegen a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete. A programon részt vett az erdélyi Böjte Csaba ferences szerzetes, ugyanis az idei jótékonysági felajánlásokat a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatták el a szervezők.

Igazgatási szünetet tartanak a megyeszékhelyi polgármesteri hivatalban december 22. és január 6. között

Az ügyfélfogadás szünetel, a halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében ugyanakkor ügyeletet tart a polgármesteri hivatal anyakönyvi és nyilvántartási csoportja, valamint a műszaki osztály Városüzemeltetési Csoportja a Széchenyi tér 2-5. szám alatti épületben, rendes ügyfélfogadási időben.

Vereséget szenvedett a ZTE férfi kosárlabdacsapata

A nyugati rangadó hagyományaihoz méltó nagy csata elmaradt, a címvédő Falco KC végig vezetve, 94-80-ra nyert szombaton a ZTE KK ellen az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokság 10. fordulójában. A mérkőzést Szombathelyen rendezték.