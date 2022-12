Zalaegerszegi hírek:

Bemutatták a zalaegerszegi közgazdászképzés 50. évfordulójára készült kötetet.

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában, az ötven éve alapított zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskola jogutód intézményében tartották rendezvényt. A felsőoktatási intézmény a zárdában kezdte meg a működését 1970-ben, majd a Petőfi laktanya helyén létrehozott campuson a Budapesti Gazdasági Egyetem égisze alatt folytatta a közgazdaságtan mellett mérnöki képzéssel bővült oktatást. Az ötven év meghatározó egyéniségeit, az alapításban részt vevőket, oktatókat, egykori hallgatókat, az intézmény létét egyengető városi vezetőket szólította meg az Emlékek a zalaegerszegi közgazdászképzés fél évszázadából című könyv szerzője, Bóbics László. A kötetbemutatón dr. Németh István főigazgató, a Pannon Egyetem stratégiai rektorhelyettese számolt be az egyetemi kar számára fontos partnerek előtt a kötet megszületésének folyamatáról.

40 millió forint szabad pénzeszköz van a zalaegerszegi lakásalapban.

A keret jövő évi felhasználásáról a legutóbbi közgyűlésen döntöttek. Bár a bérlakások felújítása több pénzt igényelne, 22 millió forintot tudnak tervezni erre a célra. Az első lakáshoz jutók támogatására 7 millió forintot különítettek el, a családok otthonteremtési támogatására 1 milliót, a bérlakásokban élők lakásfenntartási segélyére 9 milliót, míg a lakhatási krízishelyzetek kezelésére 1 milliót. Ha a jövő év folyamán keletkezik bevétel lakáseladásból, az összeget az önkormányzat további bérlakások felújítására fordítja.

A Zalaco a jövőben is az úszók mellett áll.

Megújította névhasználói szerződését a Zalaco Zrt. és a Zalaegerszegi Úszó Klub. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az erről szóló sajtótájékoztatón elismeréssel szólt úgy a Zalaco Zrt., mint az úszó klub tevékenységéről, s külön kitért rá: a sütőipari cégnek hála jár, amiért segíti a klub munkáját a mostani nehéz időszakban. A Zalaco-ZÚK elnöke, Belső Gábor megköszönte a támogatást a cégnek és a városnak, kiemelve, hogy az új uszodának köszönhetően hetente ezerhatszáz kisgyerek részesül úszásoktatásban, amit a klub koordinál.

Keszthelyi hírek:

Bemutatták a keszthelyi könyvtárban a Nyugat-balatoni kalendárium 2023-as kötetét.

A közel 250 oldalas kiadvány elején Papp Péter búcsúja olvasható a hajdani szerkesztőtárstól, Pelcz Istvántól, aki idén áprilisban hunyt el. A kötetbemutató esten Papp Péter beszélgetőtára Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató volt, aki számos anekdotával egészítette ki a kalendáriumban szereplő témákat, írásokat, amelyek között az érdeklődők olvashatnak például Castelli Árpádról és a Kis-Balaton lecsapolásáról, Gyenesdiás kulturális életéről, a keszthelyi Munkácsy utcában lévő két villa történetéről, valamint a Balaton legnagyobb vitorlás hajójáról, a Phoenix gályáról is. A Nyugat-balatoni kalendárium Kitekintő részében ezúttal Nagykanizsát ismerheti meg közelebbről az olvasó, Kardos Ferenc szerkesztésében. Az összeállítás történeti érdekességeket és irodalmi válogatást is tartalmaz, Nagy Antal Géza írásából pedig az is kiderül, hogy egy 1822-es nagykanizsai várostérkép másolata alapján tökéletesen rekonstruálható Csokonai Az özvegy Karnyóné című művének színhelye.

A második adventi gyertyát dr. Udvardy György veszprémi érsek lobbantotta lángra vasárnap Hévízen.

A főpásztor leszögezte: Isten országa maga Jézus Krisztus személye, tanítása és cselekedete, s „miatta kell bűnbánatot tartanunk, készülnünk, és ő az, aki ösztönöz bennünket, hogy megtanuljunk jól szeretni”. A főpásztor arról is beszélt, sok mindenben közös a vágyunk, például abban, hogy legyen béke, mindenki szeresse a másikat, ne legyen gyűlölködés, önzés és ne legyen közöttünk szegény. Ezen a vasárnapon a Brunszvik-óvoda fiataljai s az Ardens Ignis kórus adott adventi műsort, az esős idő miatt az árkádok alatt.

Zalaszentgróton csak a telekadót emelik jövőre.

Döntött a helyi adók jövő évi mértékéről a zalaszentgróti önkormányzat, miután a törvényi szabályozás már lehetővé teszi az emelést. A városban helyi iparűzési adót, építményadót, telekadót és idegenforgalmi adót szednek, ezeken kívül a magánszemélyek kommunális adóját vezették be. Az önkormányzatnak jelentős bevételi forrását képezik a helyi adók, mérlegelve azonban a gazdaság teljesítőképességét, a lakosságot érintő inflációs terheket és a rezsiköltségek emelkedését, az adónemek közül csak a telekadót emelik jövő év elejétől. Az érintetteknek eddig évente 40, 50 vagy 80 forintot kellett fizetni négyzetméterenként, a telek övezeti besorolásától függően. Az összegek 70, 80, illetve 110 forintra emelkednek.

Nagykanizsai hírek:

Miklósfán házhoz vitte az ajándékot a Mikulás.

A Mikulás ebben az évben is "hazatért" Miklósfára, hiszen a település Árpád-kori nevét védőszentjéről, Szent Miklósról kapta. Ráadásul házhoz is szállította az ajándékokat. Ebben nagy segítségére volt a Kanizsa Lovasklub: Dobri Lajos és csapata gyönyörűen feldíszített hintóval szállította a Mikulást házról házra. Radics Bálint, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: korábban a Mindenki Házában rendezték a Mikulás-ünnepségeket, ám 2020-ben a Covid miatt nem lehetett zárt térben rendezvényeket tartani. Ekkor egy csapat fiatal úgy döntött, hogy megszervezik az ajándékok házhoz szállítását. Az akciónak pedig akkora sikere lett, hogy azóta minden évben kiviszik az ajándékokat. A csomagokat a Közművelődési és Városszépítő Egyesület biztosította idén is.

Szép sikereket ért el Nagy Zeusz.

Mosonmagyaróváron rendezték meg a Magyar Tradicionális Kung Fu és Wu Shu Szakszövetség magyar bajnokságát, amely egyben döntő is volt a tavaszi és az őszi országos pontszerző bajnokságokat követően – az azokon szerzett pontokkal lehetett helyet kivívni, visszahívást elérni a legutóbbi döntőre. Nagy Zeusz, a Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE versenyzője küzdelmi és wing chun formagyakorlat kategóriában indult az óvári eseményen. A fegyveres wing chun formagyakorlatban második helyezést ért el a stílus jellegzetes, páros pillangókard formagyakorlatával. A küzdelem kategóriában a sportoló magyar bajnoki címet szerzett ifjúsági férfi 60 kg-ban, mi több, aki a bajnokságot bezsebeli, az a válogatottba is bekerülhet.

Régi idők asztalánál címmel tart előadást csütörtökön 10 órától Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban dr. Bilkei Irén nyugalmazott főlevéltáros.

A szakember a középkori táplálkozásról oszt meg érdekes és kevéssé ismert információkat a közönséggel.