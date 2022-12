Két napig tartott a Kárpát-medencei mézfesztivál Zalaegerszegen

Mézfutam, mézlovagrendek köszöntése, mézlovagok avatása, szakmai fórum és méhészbál is színesítette a kétnapos, ingyenesen látogatható Kárpát-medencei Mézfesztivált és termelői vásárt, amit 17. alkalommal rendezett meg a hét végén Zalaegerszegen a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete. A programon részt vett az erdélyi Böjte Csaba ferences szerzetes, ugyanis az idei jótékonysági felajánlásokat a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatták el a szervezők.

Nagykanizsán Mikulás-ünnepet szervezett szombaton a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete (DRVE)

Az eseményen a Gáspár család, vagyis idősebb Gáspár Győző és fia, Gáspár Zsolt médiaszemélyiség adott át ajándékokat. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő meghívására érkezett az országjáró jótékonysági turné Nagykanizsára és Zalakomárba. Cseresnyés Péter kiemelte: köszönettel tartoznak a Gáspár családnak, hisz az elmúlt időszakban többször is megajándékozták a Nagykanizsán és térségében élőket. A nagykanizsai Ligetkuckóban tartott rendezvényen Tejfel József, a DRVE elnöke elmondta: a városban 186, a zalakomári iskolában 217 rászoruló gyermek kapott mikuláscsomagot.

Idősekkel, betegekkel és rászorulókkal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel fogott össze a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat, hogy adományokat gyűjtsenek

A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót. Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a közelmúltban pályázatot nyújtottak be a Béres Alapítványhoz, melynek eredményeként 320 üveg Béres Csepp Extra készítményt kaptak. Mivel a gyógyhatású készítményeket csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, úgy döntöttek, hogy a készítményeket a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ lakói között osztják szét, illetve a Vöröskereszt is kap a készítményekből, hogy a házi segítségnyújtás keretében ki tudja osztani azoknak, akiknek szükségük van immunerősítésre.

Több mint kilencven futó és gyalogló nevezett a Zalakarosi Futrinkák SE jótékonysági mikulásfutására

A futók, a gyaloglók és a kerékpárosok a Karos Korzóról indultak, ahol Szabadicsné Madaras Katalin, az egyesület elnöke elmondta: a szabadidős eseményt mindig december elejére időzítik, hogy a szociális területeken dolgozó szervezeteknek legyen idejük még az ünnep előtt eljuttatni a csomagokat a rászorulóknak. Nevezni kizárólag tartós élelmiszerekkel és jó állapotban lévő játékokkal, plüssfigurákkal lehetett. Az adományok a zalakarosi Szociális Alapellátó, Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz kerülnek, s a rászoruló idősek, illetve a több gyermeket nevelő családok között osztják szét azokat.

Megölte a feleségét egy csesztregi férfi

Holtan találtak egy házaspárt a zalai településen vasárnap, az idős férj megölte feleségét, majd magával is végzett. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadott tájékoztatás szerint egy nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy csesztregi otthonában holtan találta 73 éves édesanyját. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, megkezdték a helyszíni és a halottszemlét. Az ott talált adatok és a kirendelt orvosszakértő elsődleges megállapítása szerint az idős asszonyt 71 éves férje az egyik szobában megfojtotta, majd a ház közelében saját magával is végzett. Az ügyben emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Az eset részleteit a rendőrség szakértők bevonásával, a megindított büntetőeljárásban vizsgálja. Csesztregen megdöbbentek a helyiek, mikor értesültek az esetről, lesújtotta a falubelieket a tragikus esemény. A Zalai Hírlap információja szerint egy köztiszteletben álló idős házaspárról van szó, a pár számos betegséggel küzdött. Az ott élők és az önkormányzat is igyekszik a családot a nehéz helyzetben segíteni.

Rendőrautókból nyílik kiállítás a letenyei könyvtárban

Moszkvicstól a Mercédeszig a rendőrség szolgálatában címmel Árkus Péter rendőr őrmester gyűjteményéből, egyedi készítésű magyar rendőrautó-modellekből nyílik kiállítás december 6-án, kedden 14 órakor a letenyei városi könyvtárban. A tárlatot Vitovszki János alezredes, a letenyei rendőrőrs parancsnoka és Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója mutatja be. A kiállítás december 21-ig látogatható.

Vereséget szenvedett a ZTE férfi kosárlabdacsapata

A nyugati rangadó hagyományaihoz méltó nagy csata elmaradt, a címvédő Falco KC végig vezetve, 94-80-ra nyert szombaton a ZTE KK ellen az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokság 10. fordulójában. A mérkőzést Szombathelyen rendezték.