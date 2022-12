Alexandra korábban elmondta: november közepén az óceán felé veszik az irányt és a következő 4,5 hónapot Brazília, Argentína és Uruguay környékén töltik. Megígérte, hogy élményeiről bizonyos időszakonként tájékoztatja a zaol.hu olvasóit. Tartotta a szavát, hiszen néhány napja ismét jelentkezett, s rengeteg új, izgalmas történettel szolgált.

- A felszállás óta megváltozott a munkaköröm, a táncosok vezetőjévé és animátorrá léptettek elő - mesélte. - Megszaporodtak a feladataim, hiszen több területen kell helytállnom, de az új kihívás és a kollégáim szeretete nagy lendületet ad. Sokszor kvízeket, táncos játékokat találunk ki a csapatommal a fedélzeten a medencék közelében tartózkodó utasoknak, de a bulik lebonyolítása is a feladatunk. A személyzet tagjaival olykor a kikötőből induló szervezett programokra irányítjuk őket. Különösen az utazás elején a vendégeket gyakran összezavarja az új környezet, a hajós utazást meg kell szokni, hiszen másfajta életritmust követel mindenkitől. Nekünk is különféle, a hajót, a biztonságot és az utasvédelmet érintő tréningeken kell részt vennünk, melyek után tesztet, vizsgát írunk. Ilyenkor elismeréseket adnak át a legénység életmentő tagjainak, például előfordult, hogy egy utast szívmasszázzsal mentett meg az egyik kollégám. Sajnos olyan eset is van, amikor valaki a mélybe akarja vetni magát, ilyet is akadályoztak már meg.

Cser Alexandra gyorsan hozzátette: a felszállás után ők, a dolgozók hét hónapot töltenek a fedélzeten munkával, bár rengeteg gyönyörű tájat látnak, de ez számukra munka. Persze betegség ott is elérhet bárkit, a hajó saját kórházi részlegén megkapnak minden ellátást, amit a szárazföldön. Sőt még a négynapos táppénz is jár, amit pihenéssel, felépüléssel kell tölteni.

- Marokkó partjainál, Casablancánál is jártunk már, gyönyörű a környék a hajóról is - mesélte. - Az olasz, spanyol és francia partok mellett haladtunk el, ott még eléggé hűvös volt, de azért Afrika közelében már melegszik a levegő. Innen aztán a Kanári-szigetek érintésével öt napon keresztül Brazíliába utazunk egyfolytában, vagyis ennyi időt töltünk egyhuzamban a vízen, az óceánon. Ilyenkor lehetőség nyílik jobban megismerni a kollégákat, sokat lehet az emberekkel lenni, az utasokkal jobban összerázódunk. A vendégkört főleg az idősebb generáció tagjai alkotják, akik imádják ezt a fajta utazási formát, persze olykor fiatalokkal is találkozunk, ők még csak kevés utat teljesítettek.

A fiatal lány mindene a tánc, ezért arról is szívesen mesélt. Kiemelte: minden nap egyfajta tematika köré szerveződik, például a rock and roll stílushoz más ruhát kell viselni, mint egy latin, vagy romantikus esthez. Persze olykor vannak fehér ruhás bulik, akkor mindenki fehérbe öltözik. Felhőtlenül jól érzik magukat az utazóközönséggel együtt, mindenki sokat mosolyog, barátságos.

- Magunk mögött hagyva Európa partjait, néhány napja elértük Brazília északkeleti régiójának második legnagyobb városát, Recife-t - mondta utolsó bejelentkezésekor Alexandra. - A születésnapomat az óceánon ünnepelhettem, s most már kellemes meleg nyárban utazunk tovább, újabb célok felé.