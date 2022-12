A tél második napján megérkezett a hó megyénkbe, és az előrejelzések szerint a következő napokban is várható még a csapadékból. Éppen ezért nem árt az óvatosság továbbra sem, főleg azért is, mert a következő időszakban az évszaknak megfelelő hideg időjárás várható.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért továbbra is kéri, hogy útnak indulás előtt ellenőrizzük autóink műszaki állapotát és felszereltségét! Adott esetben ugyanis akár szélsőséges időjárásra is számítanunk kell, ezért erősen ajánlott, hogy az autónkban tartsunk többek között pokrócot, jégkaparót és jégoldó folyadékot, elsősegélycsomagot, elemlámpát, bikakábelt! Az autóba tankoljunk a szokásosnál több üzemanyagot és vigyünk magukkal feltöltött mobiltelefont. Havas időben csúszós, jeges utakkal, lezárt útszakaszokkal és csökkent látótávolsággal kell számolni, ezért időben induljunk útnak, és számoljunk azzal a lehetőséggel, hogy a megszokottnál jóval lassabban tudunk majd haladni. Emellett gondoskodjunk a saját felszerelésünkről is, plusz kabáttal, folyadékkal és élelmiszerrel is készüljünk, ha úti célunk távolabbi. Akik a tömegközlekedést választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre.

Fontos, hogy legyünk tájékozottak: akár az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról, akár az aktuális útviszonyokról legyen szó! Erősen ajánlott a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető alkalmazásának, a VÉSZ-nek a használata. A program segítségével folyamatosan képet kaphatunk az aktuális helyzetről, legyen szó az utak állapotáról, vagy akár az időjárásról! Az alkalmazás ingyenesen letölthető Android, és iOS operációs rendszerű eszközökre.

A tájékozottság a megelőzés egyik fontos kulcsa is, arra kérjük a lakosságot, hogy a téli időjárással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit! Baj észlelése esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot!