A részletes ismertető elérhető a város internetes oldalán, emelte ki érdeklődésünkre Gecse Péter alpolgármester, és hozzátette, január 16-ig ugyanitt lehet észrevételeket tenni. Azt is elmondta, hogy a módosításokról a közgyűlés dönt, várhatóan az első negyedévben, azt követően egy hónapon belül állhat át a tömegközlekedés az új rendre. Kitért arra is, hogy 2016-ban már készült tanulmány a közösségi közlekedés reformjáról, de akkor ezt nem ültették át a gyakorlatba. A most bejelentett változásokhoz az utazási igények felmérése 2021 végén kezdődött és tartott ez év nyaráig.

Több lépcsőben, utasszámlálással, az utasok megkérdezésével, a sok dolgozót foglalkoztató cégek igényeinek felmérésével gyűjtötték az adatokat, és ez alapján, _ felhasználva a 2016 tanulmányt is _ új, átfogó menetrendet készített a Volánbusz Zrt. A tervezet célja a helyi közlekedés fenntarthatóbbá tétele mellett az is, hogy jelentősen javuljanak az átszállás nélküli kapcsolatok. Ezen kívül számos városrész közvetlen buszjárattal legyen elérhető, akárcsak a bevásárlóközpontok térsége is megközelíthetővé váljon a nagyobb városrészekből.

Rózsa Tamás, a Volánbusz forgalmi üzemvezetője ismertette a változásokat

Fotós: Arany Gábor

A jelenlegi rendszer nem túl rugalmas, nem követte, hogy a város szerkezete az elmúlt évtizedekben megváltozott, emiatt a közlekedési igények is mások, magyarázta Gecse Péter.

Arról is szólt, hogy 2020-ban 800 millió forintból 6 új csuklós Mercedes buszt vásárolt Zalaegerszegre a közlekedési cég, 15,25 évről 11,83-ra csökkent a autóbuszok átlagéletkora. A klímavédelmi szempontoknak megfelelően jövőre 11 új elektromos szóló buszt szereznek be a töltőkapacitás kiépítésével együtt, ami 2 milliárd forintba kerül. Ily módon az 17 új busszal az állomány átlagéletkora 5 évre csökkenhet jövőre.

A változtatás szükségességét leginkább az indokolta, hogy az utazók száma szinte megfeleződött, míg 2015-ben közel 11 millióan szálltak buszra, tavaly ez a szám már alig 5,9 millió volt. A közlekedési cég veszteségeinek finanszírozásra 2020-ban 509 millió, tavaly 638 millió forintot adott a város, ez az összeg jövőre meghaladja az egymilliárd forintot. A költségek további növekedése, az utaslétszám csökkenése sarkallta komolyabb lépésre a Volánbuszt. A cél: új utasok megnyerése, a kihasználtság javítása, a bevételek növelés a költségek csökkentése mellett, valamint a belvárosi úthálózat tehermentesítése és az új városi súlypontok kiszolgálása.

A lakossági fórumon Rózsa Tamás, a Volánbusz forgalmi üzemvezetője a legfontosabb változásként emelte ki a városrészek összekapcsolását a belvároson keresztül, mégpedig átszállás nélkül. A menetrendi átállás megkönnyítésére új számozást kap majd néhány viszonylat, de a törzsjáratok jelölése megmarad.

Mint mondta, az új közlekedési rendszer kiszolgálására 10 százalékkal kisebb kapacitás elegendő, azonban ezt nem járatleállítással érték el, hanem a járatok összekötésével. Példaként említette az újként megjelenő 18-ast, ami a vasútállomásról Landorhegyre megy, utána a belvároson át éri el a Kertvárost, ahonnan a városközponton keresztül megint Landorhegyre megy, és onnan indul vissza a vasútállomásra. Ettől azt várják, hogy 10, 11 és a 8 jelű járatokat leváltva nem üresen járnak a buszok Kossuth utcán. Jelentős változás lesz az is, hogy Landorhegy, Kertváros, és Csácsbozsok felől a keleti bevásárlóközpont átszállás nélkül megközelíthető lesz. A számítások szerint az eddigi 28 helyett 20 autóbusz _ 7 csuklós, 13 szóló, köztük 11 elektromos _ ki tudja szolgálni a járatokat.