A politikus hangsúlyozta, ezzel az intézkedéssel is támogatják a helyi vállalkozókat, kereskedőket a karácsonyt megelőző időszakban, hogy minél többen érkezzenek hozzájuk vásárolni. Azt is mondta: a belvárosban folyamatosan rendezvényeket tartanak, s ha picit szerényebben is, mint az elmúlt években, de segítik az adventi készületet, a karácsonyra való hangolódást.

– A belvárosi üzleteket azzal is támogatjuk, hogy az október 1-től 2023. április 30-ig terjedő időszakra 30 százalékos bérletidíj-kedvezményt biztosít számukra az önkormányzat – folytatta Manninger Jenő, aki úgy folytatta: január 1-jén lépett volna életbe az önkormányzati lakások bérleti díjának 30 százalékos emelése, amit méltányoságból elhalasztottak májusig, „hogy az emelkedő rezsidíjak mellé ne tegyünk újabb terhet az ott élőkre”.

A polgármester kiemelte, karácsony közeledtével más módon is próbálnak segíteni a rászorulóknak, például 200 tartósélelmiszer-csomagot osztanak szét, kiegészítve a korábbi, hasonló akciókat.

A polgármester emlékeztetett, komoly problémát jelentett a Georgikon utca 10. számú épület leégése, több családot szinte kilátástalan helyzetbe sodorva.

– A teljes felújítást közpénzből nem vállalhattuk, de lakásonként 80 ezer forint gyorssegélyt kaptak a tulajdonosok, s az önkormányzat 1 millió 270 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást is adott, illetve a városüzemeltető cég közreműködött a bontásban, a takarításban is. Mindezzel igyekeztünk a hatalmas csapást megért embereknek segítséget nyújtani, hogy mielőbb rendeződjön az életük – ismertette Manninger Jenő, aki szerint a nehézségek ellenére a várost s az ott élőket átjárja a közelgő karácsony lelkisége: a keszthelyiek méltósággal s örömmel készülnek az ünnepre.