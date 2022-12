Gerencsér József elnöki értékelőjében kiemelte: bár a tagság egyre idősödik, még mindig szép számmal vesznek részt a tagok a klub programjain.

– Évente két fontos megemlékezést tartunk, az elsőt január 13-án, a doni áttörés évfordulóján, a másikat pedig május utolsó vasárnapján, amikor a háborús hősökre emlékezünk – folytatta az elnök, aki a következő évi feladatokat, terveket is ismertette a tagsággal.

Mint elhangzott: fontos feladat a tagság közösségi életének színesítése, ezért más városi klubokkal is együttműködést kezdeményeznek. Emellett külső előadók bevonásával előadássorozat indul egészségügyi és vagyonvédelmi témakörben.

– Klubdélutánjainkat, összejöveteleinket eztán is negyedévente tervezzük megtartani, melyek keretében egyedi ügyekkel, problémákkal is foglalkozni tudunk – mondta Gerencsér József elnök, aki hozzátette: a sokakat érintő problémákat az Idősügyi Tanácshoz is továbbítják, hátha sikerült megoldást találni.

Az évzáró rendezvény az elnöki beszámolót követően a tagdíjak befizetésével, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott, mely során pogácsa és üdítő is került az asztalra.