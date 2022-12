Ez Mária megfoganásának emléknapja, amire az is utal, hogy születését, vagyis Kisboldogasszony napját pont kilenc hónap múlva, szeptember 8-án ünnepeljük. A szeplőtelen kifejezés pedig azt jelzi, hogy a Szűzanya életének első pillanatától, vagyis a fogantatásától kezdve mentes volt a bűntől.

Dr. Udvardy György a szentmise kezdetén azt mondta, „nagy örömmel ünnepeljük advent idején a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását”, s a karácsonyi készület közepette külön ajándék, hogy rá figyelhetünk.

– Jézus meg akar születni gyermekként, az Úr ezért kiválasztja leendő édesanyját, Máriát, akiről azt valljuk, nem volt benne semmi rossz vagy bűn, sőt: szándékai, gondolatai mindig szépek, igazak tiszták maradtak. Ő képes arra, hogy meghallja, mit kíván tőle Isten, s meg is cselekszi azt – fogalmazott a veszprémi érsek, leszögezve: az ünnep egyik üzenete, hogy mi hasonlóvá válhatunk Máriához, hiszen a keresztségben megszabadultunk az áteredő bűn minden következményétől. Vagyis ugyanaz a lehetőség számunkra is nyitva van: hallgassunk Isten szavára, ismerjük meg Jézus Krisztust és tartsuk be, cselekedjük meg a tanításait, s ahogyan a Szűzanya, úgy mi is boldogok lehetünk.

Fotós: Halász Gabor

Őry Gábor, a Ranolder-iskola igazgatója lapunknak elmondta, ez a máriás ünnep egybeesik a szeplőtelen fogantatásról nevezett kápolnájuk búcsúnapjával, amelyet ezúttal – hagyományteremtő szándékkal – összekötöttek az intézmény adventi lelki alkalmával. Ezen a felsősökkel Szalontai István, Pókaszepetk plébánosa, a főegyházmegye ministránsreferense, az alsósokkal pedig Paulics Piroska és Maczákné Ruff Anikó hitoktató foglalkozott, segítve a fiatalok elmélyült karácsonyi készületét is.