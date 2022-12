Az esemény kapcsán Borvári Lili polgármester elmondta: 140 zártkerti ingatlan megközelítése vált ezáltal könnyebbé, egyszerűbbé és biztonságosabbá. A felújításhoz a Vidékfejlesztési Program 95 százalékos támogatást nyújtott a község önkormányzatának, ez közel 34,1 millió forintot jelent.

- Korábban sosem volt aszfaltos ez az út, vagyis a felújítás minőségi változást jelent az itt élők, az itt gazdálkodók, az ide látogató, pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek számára egyaránt – tette még hozzá a polgármester.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a vidékfejlesztési program azoknak a feltáró utaknak a felújításához nyújtott támogatást, amelyek külterületen – mint jelen esetben is –, elsősorban zártkertekben találhatóak. Ennek több oka volt, egyrészt több helyütt vannak lakók, akik életvitelszerűen élnek ezeken a területeken, ugyanakkor jellemzően növénytermesztés, szőlőművelés is folyik, de idegenforgalmi-turisztikai célokat is szolgáltak a fejlesztések. Választókerületében minden benyújtott pályázat sikeres volt, ez több mint harminc fejlesztés megvalósulását segítette elő.