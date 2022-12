Az adventet ünnepelték a látásfogyatékosok Zalaegerszegen

Karácsonyváró ünnepséggel zárta az esztendőt a hétvégén a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének tagsága vendégeik és segítőik társaságában – írja a Zalai Hírlap. Az ünnepség fénypontja ezúttal is a Ganz-technikum diákjai és Czegő Teréz színművész, a Hevesi-színház színésze karácsonyi műsora volt. A tanulók által saját kezűleg fabrikált ajándékot, amivel a látásfogyatékosok otthon a fenyőfájukat díszíthetik majd, ezúttal Gaiger Gergely Pál, a technikum igazgatója adta át, aki László Krisztina igazgatóhelyettessel, az egyesület állandó önkéntes segítőjével együtt elfogadta az egyesület meghívását.

Meggyújtották a negyedik gyertyát Zalalövőn

A kereszténység legalapvetőbb örömhíre, hogy a világmindenség az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretetéből jött létre – mondta dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök vasárnap este Zalalövőn, a Szent László király templom mellett megtartott adventi gyertyagyújtó ünnepségen. Az északnyugat-zalai kisvárosban évek óta szokás, hogy advent vasárnapjain a templom mellett felállított betlehemhez közös gyertyagyújtó összejövetelre hívják a településen élőket – olvasható a Zalai Hírlapban. A program ötletgazdája anno Csonka Ferenc, a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke volt, majd a többi civil szervezet, a plébánia, továbbá az önkormányzat és intézményei is csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Borászok találkoztak Zalalövőn

Három éve tart az a kölcsönösen hasznos és gyümölcsöző kapcsolat, amit a zalalövői és a nagyradai borászok ápolnak egymással – tudósít a zaol.hu. Az elmúlt héten újabb baráti találkozót tartottak. A program során a zalalövői Patakai-hegyen öt pincét látogattak meg, mindenhol megkóstolva az újborokat. Galambos László, a találkozó szervezője – s egyben az egyik vendéglátó gazda – elmondta: az itteni kisbirtokoknak köszönhetően mindenütt másfajta bor került a poharakba, ami önmagában is egyik kuriózuma a pincejárásoknak.

Koccintós túra a magyar-szlovén határon

Vasárnap rendezték meg ismét a rigányóci gyalogtúrát és pezsgős koccintást a magyar-szlovén határ menti térség együttműködő települései, szervezetei – írja a Zalai Hírlap. A programot 2004 óta szervezik meg, minden alkalommal gyalogtúra indul Zsitkócról, a faluotthontól a riganyóci kilátóhoz, majd onnan a magyar oldalon érkeznek a résztvevők a Hetés Barátság Parkba, ahol pezsgős koccintással búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. Idén is közel 200-an érdeklődtek a program iránt, mely az évek során a határ menti együttműködés egyik szimbóluma lett.

Ünnepre hangoló műsor Csörnyeföldén

Templomi koncerttel, illetve ünnepi műsorral köszöntötte a közelgő karácsonyt Csörnyefölde önkormányzata. Szombat délután először a faluházba várták a településen élőket, ahol a muraszemenyei óvodások és általános iskolások mutatták be műsorukat- olvasható a Zalai Hírlapban. Békére hangoló köszöntőt Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester mondott. Ugyancsak ő volt az, aki a templomban verssel vezette fel a Happy Singers Kórus alkalomhoz illő műsorát: az egykor Csörnyeföldön élt Rózsás Istvánné közelmúltban előkerült Mit jelent a karácsony? című költeményét osztotta meg a jelenlévőkkel. A templomi koncert után a jelenlévőket forralt borral és meleg teával kínálták a szervezők.

Műsorral és ajándékkal kedveskedtek a szépkorúaknak Lentiben

Hétfőn tartották a lenti városi művelődési központban a hagyományos idősek karácsonyát két év kihagyás után ismét, ahol műsorral és ajándékkal kedveskedett a település önkormányzata a szépkorú lakóknak – írja a Zalai Hírlap. A program elején Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket és szólt az ünnepek előtti várakozás időszakáról. Ezután zenés műsor következett, melyben a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei léptek fel. Debrei Zsuzsanna és Both Gábor karácsonyi dalokat énekelt először a közönségnek, majd kicsit felpörgetve a hangulatot operettslágerek is elhangoztak.

A hiphop jegyében rendeztek táncgálát Zalaegerszegen

A hiphoptánc szerelmesei tölthettek kellemes estét vasárnap az Art mozi nagytermében, ahol az egerszegi Motion Táncsport Egyesület mutatta be első karácsonyi gálaműsorát- tudósít a zaol.hu. Jelenleg száztízen vesznek részt a foglalkozásokon, a legfiatalabbak ötévesek, de vannak közöttük olyanok, akik már a negyedik x-en is túljutottak. Versenyszerűen negyvenen űzik a hihoptáncot, és már számos sikeres szereplést tudhatnak maguk mögött. Első nemzetközi megméretésükön több előkelő helyezést megszerezve felállhattak a dobogó legmagasabb fokára is. A vasárnapi gálaesten hat blokkban mutatták be tudásukat, lehetővé téve, hogy minden növendék színpadra léphessen.