Három év után emeltek bérleti díjakat Zalalövőn

Négyzetméterenként 650 forintra módosította az összkomfortos önkormányzati lakások havi bérleti díját kedd esti soros ülésén a városi képviselő-testület – írja a Zalai Hírlap. A városatyák három év után éltek az emelés lehetőségével, az új tarifák január elsejével lépnek életbe. A napirendi pont tárgyalása során elhangzott: az emelés mértékét a magas inflációs ráta mellett az is indokolja, hogy az önkormányzatnak pénzügyi alapot kell teremtenie a lakások felújítására. Komfortos, félkomfortos és komfort nélküli lakások díjával azért nem foglalkozott a testület, mert ilyen jellegű, jelenleg bérbe adható állapotú ingatlannal nem rendelkezik a város, s a nem lakhatók felújítását nem is tervezik, így a képviselők szerint felesleges volna arról határozatot hozni.

Zárókonferenciájához ért az Amazing AoE turisztikai projekt

A zalai térséget is érintő Amazing AoE elnevezésű nemzetközi turisztikai program zárókonferenciáját tartották csütörtökön a Thermal Hotel Balance szállodában – tudósít a zaol.hu. Polgár Tibor, a magyar partner Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója elmondta, hogy a Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia természeti területeit felölelő Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátumban valósult meg a projekt. Olyan turisztikai terméket hoztak létre, mely a térséget úgy mutatja meg a kerékpáros turistáknak, és hoz fizetőképes keresletet, hogy közben a természeti értékeket nem rombolja. A megvalósítás során 1260 kilométer hosszú kerékpárutat láttak el egységes arculattal és tettek elérhetővé digitális csatornákon. Az útvonal áthalad Dél-Zalán, Lendvától Letenyéig.

Újabb kosárfonó szakkört indítottak Kerkaszentkirályon

Az év első felében sikeresen lezajlott kurzust követően újabb kosárfonó szakkört indított a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával Kerkaszentkirályon a község önkormányzata – írja a Zalai Hírlap. Az újabb szakkör november elején indult, s a korábbihoz hasonlóan szintén húsz foglalkozásból áll. A jelentkezők mindannyian helybéliek vagy helyi kötődésűek, s többségük az első kurzuson is részt vett, csupán ketten csatlakoztak „újoncként” a csapathoz. A jelenlévők szerint mindig van lehetőség újat tanulni, ha egy harmadik szakkör is elindul, arra ugyancsak jelentkezni fognak, hiszen a foglalkozások remek időtöltést biztosítanak számukra, s a közösség is nagyszerű.

Kiszélesítették a lehetséges kedvezményezettek körét Letenyén

Dr. Hámori Nóra jegyző javaslatára 2022. december 22. és 2023. január 6. között igazgatási szünet lesz a letenyei közös önkormányzati hivatalban – erről döntött minap megtartott soros ülésén a városi képviselő-testület – olvasható a Zalai Hírlapban. A képviselő-testület 21 napirendi pontot tárgyalt, melyek közül több közvetlenül érinti a lakosságot. Ezek közé tartozik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az eredeti előterjesztés 50 százalékos kedvezményt biztosított volna azon gyermekek esetében, ahol a szülő otthongondozási díjban részesül, vagy megváltozott munkaképességű. Ez a kedvezmény ugyan nem érintett volna túl széles kört, de a családok számára jelentős segítséget jelentene. A képviselő-testület végül úgy módosította az eredeti előterjesztést, hogy a rendeletbe jövedelemhatárt épített be, ezzel kiszélesítve a lehetséges kedvezményezettek körét.

Az időseket köszöntötték Nagyrécsén

Az idős korúak irányába mutatott szeretet, figyelem és törődés nem anyagi lehetőségek függvénye, s a fenyegető létbizonytalanság árnyékában és a megélhetési gondok okozta keserűségek mellett ezekre még nagyobb szükség van. Többek közt erről beszélt Nagyrécsén az elmúlt hét végén megtartott szépkorúak napján Laskai Béla polgármester, aki azt is hozzátette: bár elengedhetetlen a család szeretető gondoskodása és a fiatalabb generációk odafigyelése, de az önkormányzat is mindent megtesz a nehéz helyzetben lévőkért – olvasható a Zalai Hírlapban. Köszöntőt mondott a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter is, aki szerint az időseknek kijáró köszönetnyilvánítás egyik lehetséges módja az, amikor egy települési közösség vendégül látja szépkorú polgárait.

Adventi várakozás Egerváron

A többi településhez hasonlóan Egerváron is készülnek a karácsonyi ünnepekre – olvasható a zaol.hu hírportálon. A település központjában minden advent vasárnap kínálnak kulturális programot a helyieknek a gyertyagyújtás mellett. A találkozón forralt bort és meleg teát várja az érdeklődőket. December 4-én 15 óra 30 perckor a helyi óvodások énekelnek, szavalnak, majd érkezik a várva várt Mikulás, aki ajándékot oszt a helyi kicsiknek. December 11-én ugyancsak 15 óra 30 perckor az Egervári László Általános Iskola diákjai adnak műsort, az utolsó adventi vasárnap pedig a településen működő szervezetek tagjai várják az ünnepre készülőket.

Eb-arany is került Zalaszentgrótra

Zalai indulói is voltak a Firenzében rendezett XII. WUKF Karate Európa-bajnokságnak és egy aranyérmet is hazahoztak a szentgrótiak - - írja a zaol.hu. A WUKF karate szervezett Eb-jén 21 ország közel kétezer korosztályos és felnőtt karatékája lépett tatamira. A magyar színeket harmincan képviselték, akik egyéni és csapat küzdelemben, valamint formagyakorlatban mérték össze tudásukat. A Zalaszentgróti Shotokan Karate Egyesület két fővel képviseltette magát a firenzei eseményen a magyar csapat tagjaként. Kabai Boróka, a 12 évesek korcsoportjában formagyakorlatban az 5. helyen végzett, küzdelem pedig 6. lett. Kurucz Botond a 13 évesek között a + 55 kg súlycsoportban vette fel kortársaival a küzdelmet. A szentgróti fiatalember kitűnően versenyezve küzdelemben Európa-bajnoki címet szerzett.