Buborék a gazdira várakozás közben gyönyörű cicalánnyá cseperedett. 2020 áprilisában született. Chippelve, féregtelenítve várja az álomgazdiját. Kedves “mindenlébenkanál”, kissé félénk, de nagyon cuki cica. Elsősorban benti tartásra, de ha nem forgalmas helyen élhet, akkor kijárós is lehet. Az ideiglenes gazdijánál bent él, de van egy szuper cicakifutó is, ahol játszhat és bámészkodhat. A többi cicával is jól kijön.