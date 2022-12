A rendezvény megnyitóján Horváth Zoltán polgármester többek közt arról beszélt, hogy azért három év újszülöttjeit köszöntik, mert a pandémia miatt tavalyelőtt és tavaly is elmaradt a falukarácsony, s az ahhoz kapcsolódó újszülött-köszöntés is. Arról is szólt, hogy mióta a programot elindították, már 59 kötvényt adhattak át, Zala megyében vannak települések, amelyek teljes lakossága nem éri el ezt a számot.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott: a karácsonyi időszak, amikor közeledik az esztendő vége, arra is remek alkalmat kínál, hogy számot adhassunk a velünk és környezetünkkel történtekről. Az év vége ezért nemcsak a család ünnepe, hanem a kisebb közösségeké is. Az olyan kisebb közösségeké, mint amilyenek a zalai települések, amelyek szinte mindegyike megtartja a maga karácsonyi programját. A képviselő azt is hozzátette: már önmagában az nemes gesztus Tófej részéről a kezdeményezés, miszerint karácsony előestéjén, a Kisdedre várva külön köszöntik a településre abban az évben születetteket, ráadásul ehhez még egy kis útravalót, némi útra indító alaptőkét is adnak.

- Talán biztatás is ez a szülők részére, hogy cselekedjenek ők is hasonlóképpen, és ezáltal legyen egy olyan pénzügyi alapjuk a gyermekeiknek, amit belépve a felnőttkorba fel tudnak használni – folytatta a képviselő. – A babakötvények tehát azt jelzik, hogy a település megbecsüli azokat a fiatalokat, akik ebben a közösségben nőnek fel, ehhez a közösséghez tartoznak.

Az oklevelek átadását köszöntően előbb a Szivárvány Dalkör mutatta be karácsonyi összeállítását, majd a helyi Kincskereső Általános Iskola tanulói ünnepi műsorát tekinthették meg a jelenlévők.