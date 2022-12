Fiatalként a futás érdekelt, de egy kéztörés után erről letettem - mesélte a kanizsai Németh Gábor. - Később a Cserháti-technikumban a kézilabda helyett a röplabdát választottam és hobbiból ütögettünk kicsit. A sportolás a kerékpározással folytatódott, építettem magamnak egy biciklit először a környéken gyakoroltam, de egy nyári estén ha eszembe jutott, hogy eltekerek Székesfehérvárra vagy Szekszárdra, akkor elmentem. Nem teljesítettem időt, pusztán kedvtelésből mentem. Már akkor is nézegettem az íjakat a vadászboltokban, de csak eddig jutottam. Azt gondoltam, hogy könnyű sport, hiszen kilövöm a nyilat, az pedig beleáll a táblába. Vettem íjakat, egyszerre többet is, ám a kezemben nem működött, hiába próbáltam, olykor még a nagy táblákat sem találtam el.

Felesége látva a próbálkozásait kigyűjtötte a családi könyvtárból a korábban vásárolt íjászatról szóló könyveket. Aztán tudatosabban kutatott a témában, egyre jobban beleásta magát a sportág történetébe, módszertanokat tanulmányozott, az íj használattal ismerkedett, de az internet is sok segítséget jelentett. Aztán a barátait is bevonta a sportág rejtelmeibe, kisebb versenyekre, kupákra jártak, hogy versenykörülmények között teszteljék a tudásukat és sokat gyakoroljanak.

- Bő 12 éve alapítottuk meg a Kanizsa Íjász Egyesületet, és tagokat toboroztunk, akikkel többféle íj típusok felé is nyitottunk - folytatta. - A nomád íjak után vadászreflex és csigás íjak következtek, most pedig már olimpiai íjakban is tartunk képzéseket. A fiataloknak nagyon tetszik, sokat tesznek a fejlődésért, szorgalmasak, és a precizitásuk is fejlődik. Közel negyvenen alkotják a csapatunkat, akik közül húszan rendszerint edzenek.

Az íjászat nemcsak állandó elfoglaltságává vált, hanem megannyi élményt adott számára, hiszen Európa- és világbajnokságokra is elkísérhette a versenyzőit. Például Horváth Istvánt 2016-ban Ausztriába, ahol a kontinensviadal döntőjébe került. A háromdimenziós – 3D – íjászatot a vadon élő állatokat formázó célokról nevezték el.

- A döntő napján barátságtalan idő lett, köd szállt a tájra, szakadt az eső nem szerettem volna kimenni a helyszínre - mesélte Németh Gábor. - Persze nem csak az időjárás tartott vissza, hanem az is, hogy nem szerettem volna nyomás alá helyezni a sporttársat. Aztán végül elindultam fel a hegyre, de a rossz körülmények miatt nem indították el a versenyt. Aztán épp kitisztult kicsit az idő és belevágtak. A kivetítőn láttam, hogy éppen miként teljesít István, s épp egy nulla pontos lövéssel kezdett. Egyre jobbat lőtt, növelte a pontelőnyét, az utolsó lövésnél az osztrák ellenfél közel került hozzá, ekkor Pisti ennyit mondott: "Danke!" és lőtt egy sokkal jobbat, mellyel Európa bajnok lett. A nagy izgalom után odalépett hozzám rá akart gyújtani, de akkor már annyira remegett a keze, hogy egyszerűen nem tudta megfogni a cigarettát. A jelenet sokkolt, hiszen előtte pár perccel nyugodtan és precízen lőtt. Itt értettem meg mennyire fontos a nyugalom és koncentráció ebben a sportágban.

Németh Gábor a stafétát Tóth Lászlónak, a Tungsram SE kézilabda utánpótlás edzőjének adta át.