Zala megyében ma több helyen havazásra ébredtünk. A fák, a háztetők, a dombok néhol még az utak is fehérbe borultak, de ennek itt is van az ideje, hisz december van, karácsonyig már csak huszonkettőt kell aludnunk. Az időjósok pedig azt jósolják, hogy gyakran vonulhatnak majd át fölöttünk mediterrán ciklonoka következő hetekben, tehát a nagyobb hótakaró és a fehér karácsony sincsen kizárva.

A havat az állatok is nagyon kedvelik, mint ahogy ez a cica is érdeklődve figyeli a hópelyheket:

Fotós: Fehér Márk