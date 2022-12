Átalakítják a tömegközlekedést a megyeszékhelyen.

A helyijáratú buszközlekedés változásairól lakossági fórumot tartottak Zalaegerszegen. A részletes ismertető elérhető a város internetes oldalán – emelte ki Gecse Péter alpolgármester, és hozzátette: január 16-ig ugyanott lehet észrevételeket tenni. A módosításokról a közgyűlés dönt, várhatóan a 2023-as első negyedévben, majd egy hónapon belül állhat át a tömegközlekedés az új rendre. A változtatás szükségességét leginkább az indokolja, hogy az utazók száma szinte megfeleződött 2015 óta. A cél a helyi tömegközlekedés fenntarthatóbbá tétele, de emellett az is, hogy jelentősen javuljanak az átszállás nélküli kapcsolatok, számos városrész közvetlen buszjárattal legyen elérhető, és a bevásárlóközpontok térsége is megközelíthetővé váljon a nagyobb városrészekből.

Bőséges a kínálat fenyőfából Zalaegerszegen.

A nagyobb áruházak környékén kínálják a karácsonyfákat a termelők. A zalaegerszegi Tesco előtt, ahol a helyi Harmath család fenyőit árusítják, a Zalai Hírlap megtudta: idén a Nordmann-fenyőt keresik a legtöbben. Az elsőosztályú fa métere hétezer forintba kerül, ami mintegy 17 százalékos drágulást jelent az elmúlt évhez képest. A lucfenyőből ugyanennyit már háromezer forintért is lehet kapni. A megmaradó fenyők karácsony után koszorúk alapanyagaként szolgálnak majd.

A gyertyagyújtás mellett zenés műsorral köszöntötték a zalaegerszegi zsidó hitközség tagjai és vendégei a hanuka ünnepét.

Az ünnep idén december 18. és 26. között tart. A hanuka a fény ünnepe, mely a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékeztet. Virágh Judit hitközségi elnök köszöntője után Rosenfeld Dániel mondott imát, majd az Ávinu Trió együttes műsora emelte a rendezvény hangulatát. Az egybegyűltek az est végén hanukai fánkot kóstolhattak.

Megyei hírek:

Javították két Zala megyei szociális otthon lakóinak életkörülményeit.

Az Európai Unió több mint 114 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásának felhasználásával korszerűsítés zajlott le a kehidakustányi Olajág és a bázakerettyei Aranyág otthonban – tudatta közleményben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltsége. A mintegy 62 millió forintos kehidai beruházás során nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtési rendszert, megtörtént az épület hőszigetelése, a tető és az elektromos hálózat felújítása, valamint kialakították az épület akadálymentes megközelítésének lehetőségét is. A 24 rehabilitációs férőhelyet érintően festés és burkolatcsere ment végbe az ellátotti szobákban, s beszereztek új ágyakat is. A bázakerettyei munkálatok 21 ellátotti férőhelyet érintettek, 52,1 millió forintos költséggel. A pszichiátriai betegeket gondozó otthon épületén felújították és hőszigetelték a lapostetőt, valamint

felújították a fűtési és az elektromos rendszert. Az ellátottak életkörülményeinek javítása érdekében vettek 10 új ágyat és 9 éjjeli szekrényt is.

Új tetőhéjalást kapott a kétszáz éves vörcsöki kápolna.

A napokban megkezdődött a muraszemenyei Szent Bertalan-plébániához tartozó, de közigazgatásilag Csörnyeföldön található vörcsöki Nepomuki Szent János- kápolna felújítása. Első ütemben új tetőhéjalást kapott a több mint 200 éves épület. Az 1820-ban felszentelt kápolna már régóta beázik és a falak vizesednek, emiatt Gálhidi Sándor muraszemenyei plébános, a helyi egyházközség, valamint a település önkormányzata is szorgalmazta felújítását. A szombathelyi egyházmegyétől kaptak hárommillió forintot, ezt az összeget fordították a tető felújítására. Adományokból is gyűlt össze pénz, eddig több mint 1,2 millió forint, amit a nyílászárók cseréjére, valamint a villanyszerelési munkálatokra fordítanak. A falak vizesedését ezekkel a munkákkal még nem tudják megoldani, további pályázati források elérhetőségében, illetve egyházmegyei támogatásokban reménykednek.

A szolgálatban lévőket köszöntötték Keszthelyen.

Folytatva a hagyományt, az idei karácsonyhoz közeledve is köszöntötte a keszthelyi önkormányzat a kórház dolgozóit, illetve a városban szolgáló mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A szaloncukorcsomagokat Manninger Jenő polgármester, Horváth Tamás önkormányzati képviselő és Rácsai Marianna, a Lissé Édességgyár Kft. tulajdonosa adta át a közt szolgálóknak, megköszönve egész éves munkájukat.

Kiválósági ösztöndíjat kapott Gölles Martin.

Gölles Martin karnagy-zeneszerző – jelenleg a PTE művészeti doktori iskolájának harmadéves doktorandusz hallgatója – nemrég nyerte el az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíját, amelyen belül új zeneműveket alkot és doktori témáját kiegészítő kutatást végez. A nagykanizsai alkotó elmondta: most készülő munkája az idén nyáron megjelent, 12 versmegzenésítést tartalmazó Musa venit carmine című kórusgyűjteménye folytatása lesz. A szöveges anyagban az eddigiekhez hasonlóan szintén elsősorban magyar költők változatos karakterű verseit szeretné felhasználni, viszont nemcsak kórusra, hanem szóló, illetve különféle énekes összeállításokra is szeretne komponálni.

Élelmiszercsomagokat osztott Nagykanizsán a roma nemzetiségi önkormányzat.

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából osztott élelmiszercsomagokat a nemzetiségi önkormányzat a Teleki utcai közösségi házban. A sor hosszú volt, ám az emberek türelmesen vártak, amíg megkapták az 5 kilogrammos csomagokat, amikben tartós élelmiszer volt. Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: óriási szükség van adományokra, tulajdonképpen nincs akkora mennyiség, amit ne tudnának szétosztani a rászorulók között. A Zalai Hírlapnak elmondta: december 24-25-26-án meleg ételt is osztanak a rászorulóknak a közösségi háznál.

Könyvbemutatót tartottak Csesztregen.

A helyi Korhatártalan Klub szervezésében, nagy érdeklődés mellett mutatták be a művelődési házban a csesztregi gyökerekkel is rendelkező, de Budapesten élő Kovács Krisztián Hiányzó történetek című könyvét. A fiatal íróval Vogl Mária beszélgetett az esten a kötetről és alkotói hitvallásáról, valamint részletet olvasott fel a többgenerációs családregényből. A megjelenteket Király Edit, az idősklub vezetője és Bedő Róbert polgármester is köszöntötte.

Víztisztító berendezéssel gazdagodott az egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde.

A több mint háromszázezer forint értékű berendezést Szíjártó József és Szijártóné Horváth Andrea ajándékozta az intézménynek, hogy a gyerekek és a dolgozók jó minőségű és káros anyagoktól mentes frissítőt ihassanak. A csomagot Kovács Szilvia óvodavezető vette át.

Remek idegenbeli bravúr: a ZTE KK sikert aratott Kecskeméten.

Idegenben zárta a Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos féri kosárlabda csapata az alapszakasz első körét, méghozzá egy idegenbeli bravúrral. A kék-fehérek remekül játszva a második félidőben döntötték el végleg a maguk javára a találkozót. A Duna Aszfalt Kecskeméti TE - Zalakerámia ZTE KK mérkőzés végeredménye 77-94 lett.