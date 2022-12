Hétköznapi hősök Zalában - gyerekeket hozott ki az égő lakásból Dombi Tibor

A nagykanizsai Dombi Tibor két kisgyermek édesapja, 1992. augusztus 1-én került a tűzoltósághoz. Az elmúlt 30 évben számos tűzesetnél és balesetnél volt jelen, és sokszor nyújtott segítséget már. A legmélyebb emlékeiről kérdeztük. Bővebben ITT.

Dombi Tibor tűzoltó főtörzsőrmester

Volt egyszer egy Zalaegerszegi Ruhagyár

Alapkövét 1950-ben tették le, egy évvel később már ontotta magából a frissen elkészült kabátokat Zalaegerszeg egyik legikonikusabb gyára. Több mint fél évszázadon keresztül működött, rengeteg helyi lakosnak adott munkát, egészen addig, míg húsz évvel ezelőtt – veszteségességre hivatkozva - megkezdődött a felszámolása. Múltidéző cikkünket ITT olvashatja.

Dolgozó 1991-ben a Zalaegerszegi Ruhagyárban

Fotós: ZH Archívum

Hálapénzt fogadott el a zalaegerszegi orvos, vádat emeltek ellene

A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba főügyészségi sajtószóvivő közölte, hogy az 1955-ben született zalaegerszegi férfi korábbi közalkalmazotti jogviszonya után 2021. március 1-től 2022. február végéig a megyei kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának szakorvosa volt. Emellett az ügyvezetése alatt álló kft.-n keresztül egészségügyi szolgáltatást nyújtott Zalaegerszegen. További részletek ITT.

Nem épül meg az új zalaegerszegi sportcsarnok

Valóban szerződést kötött a zalaegerszegi önkormányzat a ZÁÉV Zrt.-vel az új sportcsarnok kivitelezésére, de a több mint 40 milliárd forintos létesítmény nem épül meg, cáfolta kérdésünkre a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal azokat az információkat, amelyek néhány országos hírportálon jelentek meg. A döntés hátteréről ITT olvashat.

Átadták a Zala Megyei Közgyűlés ez évi elismeréseit

Idén a Zala Megye Díszpolgára címet Illés Fanni olimpiai bajnok úszó kapta kimagasló sportolói pályafutása elismeréseként. Az indoklás elhangzása után vastaps köszöntötte a díjazottat, akinek dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila nyújtotta át a kitüntetést. Ezt követően további elismeréseket is átadtak. A további díjazottakról is olvashat cikkünkben.

A díjazottak (ülnek): Bella Attila, dr. Horváth Ágnes, dr. Tüske Róbertné, Kereséné Fülöp Katalin, Illés Fanni, Holczerné Meggyes Gabriella Erzsébet, Kotnyek Gáborné, Csúvár Csaba, ifjabb Horváth Károly, Mögöttük: Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár, dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Sifter Rózsa főispán Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő

Fotós: Pezzetta Umberto

Lezuhant egy siklóernyős Alsórajkon

Ötven méteres magasságból lezuhant egy motoros siklóernyős, és egy magasfeszültségű vezeték mellett ért földet Alsórajkon, a Kossuth utcában. A baleset következtében a 38 éves pilóta nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. Részletek ITT.

Forrás: police.hu

Ricardo Moniz: "A futballnak értékeket kell közvetítenie, de ez nem az"

Természetesen a ZTE–Budapest Honvéd (0-2) találkozó után is kiemelt figyelmet kapott az, hogy Ricardo Moniz, a zalaiak szakvezetője miért hívta le a pályáról csapatát. A két szakvezető a értékelte a találkozót, előbb Thomas Courts, a Honvéd vezetőedzője kapott szót, majd Ricardo Moniz is kifejtette véleményét a történtek miatt. A vezetőedzők nyilatkozatai ITT olvashatók.

Átadták a Mindszentyneumot Zalaegerszegen

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot is felidéző ünnepi körülmények között avatták fel a Mindszenty József életműve előtt tisztelgő Mindszentyneum intézményét Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum mellett. Orbán Viktor miniszterelnök, Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester méltatta beszédében az egykori zalaegerszegi apátplébános, majd a nyilasok és a kommunisták által is üldözött bíboros, hercegprímás tevékenységét. Az ünnepélyes átadás részleteiről bővebben is írtunk cikkünkben.

A megnyitón Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is beszédet mondott

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Puskával fenyegette az étterem vendégeit Keszthelyen

Keszthelyen egy Kossuth utcai étterembe berontott egy 33 éves helybeli férfi kezében Globserver Brand G-Shoot 4 Matic típusú gumilövedékes dupla csövű, mindkét csőben gumilövedékkel betárazott működőképes puskával. A fegyvert fenyegetően tartotta, azt kiabálta: hol a Bence?”. A Keszthelyi Járási Ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Bővebben ITT.

Kalapáccsal ölte meg testvérét Újudvaron

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. október 30-án délután arról, hogy két testvér szóváltásba keveredett egymással Újudvaron található házuk udvarán. Dulakodás közben a fiatalabb férfi kalapáccsal megütötte 48 éves bátyját, aki az ütés következtében olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. További részletek ITT.