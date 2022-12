Varga Ivett, a község alpolgármestere elmondta, hogy közel 10 éve, hogy először megszervezték az adventi vásárt, ami nagyon jól sikerült, műsor is kapcsolódott hozzá, a szabadtéri színpadon egész nap szólt a karácsonyi zene és a Mikulás is megérkezett a vásárba a krampuszokkal, hogy szaloncukorral ajándékozza meg a gyerekeket. A program az évek során hagyománnyá vált, így idén is megérkeztek a kézművesek termelők. Az iskolások által készített ajándéktárgyakat jótékonysági céllal árusították, illetve a Vöröskereszt helyi alapszervezete süteményvásárt hirdetett. A befolyt összeget a helyi intézmények támogatására, közösségi rendezvények szervezésére és véradások lebonyolítására fordítják. Az adventi vásár délutánján pedig a sportházban kézműves foglalkozást szerveztek a gyerekeknek.

Cselenkó Vera és Bajsz-Berta Anita a Vöröskereszt süteményes standjánál

Fotós: Korosa Titanilla

Az adventi időszakra ünnepi díszbe öltözött a falu, a dekoráció karácsonyig még bővül is, emellett minden vasárnap meggyújtják az adventi gyertyát a szentmise előtt. Tartanak Mikulás -és Jézuska-váró programot a templomban, utóbbit december 24-én, illetve idén először lakossági kezdeményezésre elindult az adventi ablakkalendárium.