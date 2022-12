A zenekart 25 évvel ezelőtt alapította Stépánné Simon Ágnes, tagságát a zalaegerszegi zeneiskola növendékei alkotják, létszáma alkalomtól függően 5 -7 között mozog. A tagok, akik közt egy falubeli is van Zombó Anna személyében, a hangszerek kezelését különórákon sajátítják el, részt vesznek nemcsak Zala megyei, de regionális zenei versenyeken is. Megyeszerte fellépnek templomokban, egyházi rendezvényeken, de civil szervezetek jótékony célú programjain, valamint iskolai ünnepségeken is, Itteni bemutatkozásuk szintén nagy sikert aratott. A misén Farkas László bagodi plébános az egyház biztonságot nyújtó, soha el nem süllyedő hajójáról beszélt, amelyre bárki felkapaszkodhat a vihar elől. A végén a hívek versekkel és egyházi énekekkel tették ünnepélyessé a templom előtt elhelyezett nagy szabadtéri ádventi koszorú felszentelését, és első gyertyájának kivilágítását.

A zalaegerszegi Angeli Musicanti / Angyali Muzsikusok/ fúvószenekar, Győrffyné Könczöl Tímea és Szekérné Gróf Lilla vezetésével

Forrás: Kalinkó Népdalkör

December 4-én, a hónap első és advent 2. vasárnapján gitáros "gyermekmisére" került sor a hagyárosböröndi templomban. Farkas László bagodi plébános Keresztelő Szent János nyilvános működése kapcsán felhívta a figyelmet a bűnbánat fontosságára. A Balaskó-házaspár jóvoltából a végén közreműködött a Bozzai Nóra által vezetett, idén 25 éves vasvári Kalinkó Népdalkör,akik vallásos énekeket adtak elő, majd sor került a második gyertya kivilágítására a szabadtéri nagyméretű adventi koszorún.