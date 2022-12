A rendezvényen megjelenteket Polgár Róbert polgármester köszöntötte, elmondta: ha jól megy a vállalkozóknak, akkor abból profitál a település, és ugyanez igaz a családokra, az itt élőkre is.

– A vállalkozóknak tavaly tartottunk először hálaadó vacsorát, akkor a piac építésére pályáztunk és reménykedtünk a kedvező elbírálásban – folytatta. – Mára kiderült megvalósíthatjuk egyik álmunkat, hiszen a kivitelezés már zajlik. Azóta több más projekt is nyert és fejlődött a lakókörnyezetünk. Még van bőven feladatunk, ezek közül fontos kiemelni a Honvéd utcai járdaépítést. A nyomvonalat elkészítjük, s bízunk abban, hogy egy újabb pályázattal aszfaltréteg is kerülhet majd rá.

Majd Szili Zsolt, a Murasóder Folyamtisztító Kft. ügyvezetője beszélt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében nyert „Zöld Nemzeti Bajnokok” című pályázatból a Murakeresztúron épülő betontermékgyártó üzem kivitelezéséről.

– Minden beruházás fontos, ami a térségbe érkezik, hiszen ezekkel lehet a magyar gazdaságot továbbra is növekedési pályán tartani – fogalmazott köszöntőjében Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – Nem 4-6, hanem durván egy százalékkal fog növekedni a gazdaság, s reméljük, hogy komoly foglalkoztatási problémák nem jönnek létre. Ezért van szükség az összefogásra, hogy a közös célok érdekében akár egy kisebb közösség is megmutassa az erejét. Bár tényleg nehéz helyzet van, ettől függetlenül a Magyar falu program továbbra is a vidéki célokat támogatja, ezért érdemes a kiírásokat figyelni és pályázni.