A nyári szünet után szeptembertől újraindult a református gyülekezetben a gyermek-istentiszteletek sora, amelyeken mint mindig, úgy az elmúlt hétvégén is nagyon jó és áldott volt a hangulat – fogalmazott lapunknak Kotora Pál gyermek-hitoktató, hozzátéve: ezen az őszön szerencsére nem volt korlátozás a Covid-miatt, így minden tervezett foglalkoztatást megtarthattak.

– A szokott rend szerint havonta készülünk egy-egy különlegesebb alkalommal is – folytatta a presbiter –, amikor az igei részt kézműves foglalkozás követi. Ez a vasárnap a Mikulásvárás jegyében telt: előbb a fiatalok az ajándékozásról tanultak, hiszen Pál apostol is mondja: a jókedvű, jószívű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ezt az üzenetet szerettük volna ma átadni nekik, majd a résztvevők egy mozgatható kezű s lábú Mikulás-figurát készíthettek.

S mire végeztek, megérkezett az ősz szakállú, aki a gazdag csomagok mellé kürtőskalácsot is hozott a gyülekezeti termet teljesen megtöltő gyerekhadnak. A fiatalok énekkel és imával köszönték meg az ajándékokat, majd az udvaron közös fotók készültek a lappföldi látogatóval.

Kotora Pál elmondta azt is, e héten vasárnap is lesz különleges kézműves foglalkozás, amelynek tematikáját egyelőre titok övezi, az idei utolsó adventi hétvégén pedig mézeskalácsot díszítenek majd a gyerekekkel, majd a karácsonyi istentiszteleten az ifjak is a gyülekezet elé állnak versekkel, énekekkel.