ZALAEGERSZEGI HÍREK

Megújul a Volán-menetrend - Lakossági fórumot tartanak

Az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. lakossági fórumra várja az érdeklődőket december 20-án, kedden 17 órára a város dísztermébe. A rendezvény témája a tervezett menetrend- és hálózatmódosítás – írja a zaol.hu.

Farkas Ferenc szobrászművész volt a Lokálpatrióta Klub vendége

Mi van a szobrok mögött? E kérdés körül forgott a megyeszékhelyi Lokálpatrióta Klub szerda délutáni összejövetele, amelyen a kétszeres Zalaegerszegért-díjas Farkas Ferenc szobrászművészt, művésztanárt faggatta a klub vezetője, Iványi Ildikó a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban olvasható a Zalai Hírlapban. A művész köztéri alkotásaival vetített képeken ismerkedhettek a résztvevők, de a napi séták során is találkozhatnak velük megye- és országszerte. Az ő műve ugyanis Zalaegerszegen a Zalai kisnemes, a piactéri Fiatalok, a megyei múzeumnál álló Mihály deák, a nagytemplom és a városháza előtti két városmakett. A keszthelyi főtéren ülő Festetics György bronzszobra is Farkas Ferenc műhelyében készült, ahogy a budai várban lévő bronz domborműves kapu is.

Kiss Csaba rendezi A vágy villamosa című drámát a Hevesi Sándor Színházban

A 2022/2023-as évad újabb bemutatójára készül a Hevesi Sándor Színház. Az amerikai Tennesse Williams világhírű és gyakran játszott színművét, A vágy villamosa című drámát viszik színre Kiss Csaba Jászai- és József Attila-díjas író, rendező vezetésével. A premier december 16-án, pénteken este hét órakor kezdődik – tájékoztat a Zalai Hírlap. Kiss Csaba sok-sok színházban dolgozik országszerte. Legutóbb Szombathelyen, előtte Miskolcon, Budapesten a Nemzetiben, az Új Színházban, ráadásul évtizedek óta oktatója a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek, ahol műelemzést tanít. Híres arról, hogy alapos elemzés után fog a rendezéshez, a karaktereket a játszókkal együtt értelmezi, szétszedi, összerakja.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A legaktívabb civileket díjazták Nagykanizsán

Civil közösségeket támogató cég képviselőjét és kiemelkedő teljesítményt nyújtó civileket, közösségeket díjaztak szerdán a Halis-könyvtárban megrendezett 16. Köszönet napi ünnepség alkalmából – olvasható a Zalai Hírlapban. A Kanizsai Fiatalok Közösségének ünnepi műsora után következett a díjátadás. A civilek szponzora a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. lett, mecénása Szakacsits Szabolcs cégvezető, egyesülete a Kanizsa Big Band, önkéntese Tiborcz Iván dzsesszzenész, fiatalja Magyar Tamás mesterfodrász, személyisége Csorba Tamás plébános. A díjazottak nevében az atya mondott pohárköszöntőt.

Téli ruhába öltözött a szökőkút Nagykanizsán

Változatos, színes, többnyire kanizsai eseményeket és épületeket ábrázoló, ponyvára nyomtatott fényképekkel borította be az Erzsébet téri szökőkutat a Netta-Pannonia Kft – írja a zaol.hu. Az ötlet Csendes Tamástól, a cég közterület-gondozási vezetőjétől származik. Elmondta: minden évben téliesítik a tér bizonyos elemeit, így a szökőkutat is préselt fa lapokkal burkolják be. Ezek nem mindig bírják az időjárás viszontagságait, gyakran kopnak, kifakulnak és olykor összetörnek. Nyáron a város éke a szökőkút, úgy érezték, ez a kitüntetés télen is megilletné. Praktikussági okai is vannak a dekorációnak, hiszen az megvédi a csapadéktól az alatta lévő borítást.

Karácsonyi adománynapot tartanak a nagykanizsai menhelyen

Az „Élettér” Állat és Természetvédő Egyesület december 17-én, szombaton11 órától Ady utcai telephelyén 10. alkalommal szervezi meg a Menhely karácsony programot, melynek keretében a látogatóktól adományokat várna – tájékoztat a zaol.hu. Szívesen fogadják a különféle száraz tápokat, konzerveket és jutalomfalatokat. Ezen kívül bolha elleni cseppek, irodaszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek ugyancsak jól jönnek, ahogy a vödör, a lapát, a pokróc, a póráz, valamint a nyakörv is fogyóeszköznek számít a menhelyen.

KESZTHELYI HÍREK

Koncentrált rendőrségi akció, több zalai helyszínen

A nyugat-balatoni térség három településén tartott úgynevezett kitereléses ellenőrzést szerdán a rendőrség – olvasható a Zalai Hírlapban. Hasonló akcióra az ország bármely pontján, az év minden napján lehet számítani. Szerda délelőtt a keszthelyi Pál utcában, majd Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen találkozhattak a közlekedők egyenruhásokkal, akik minden arra járót megállítottak – még a buszokat is –, a sofőröknek pedig szondát kellett fújniuk. Lágler Róbert rendőr alezredes, a hévízi őrs parancsnoka arról beszélt lapunknak, tapasztalataik szerint a közlekedők jelentős többsége betartja a szabályokat, de azért több olyan sofőrrel találkoznak, aki például vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonál, vagy nem köti be az övét. Ilyenkor a rendőrségnek nincs más lehetősége, mint szankció kiszabása, tette hozzá.

Egyedi, különleges zenei élmény a Fő téri templomban Keszthelyen

Több év kihagyás után ismét nagyszabású adventi hangversenyt szervezett – ezúttal a Fő téri Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban – a keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – írja a Zalai Hírlap. Ezúttal a Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, növendékei mellett Keszthely általános iskoláinak – a Csány-Szendrey-, az Életfa- és az Egry József-intézménynek a – kórusai énekeltek, illetve a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a Balaton Kamarakórus lépett a közönség elé.

Idősbarát önkormányzat-díjat kaptak a jó gyakorlatokért a sármellékiek

Idén – további 11 településsel együtt – Sármellék is megkapta az Idősbarát önkormányzat-díjat, amit Horváth Tibor polgármester a Pesti Vigadó dísztermében vett át – tudósít a zaol.hu A nyerteseket Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Dukai Miklós, a BM önkormányzati államtitkára és Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsának tagja köszöntötte. A díjjal az önkormányzatok idősügyi munkáját ismerik el.

Az Idősbarát önkormányzat-díj alapítása óta eltelt 19 évben a több mint 1200 pályaműből 146-ot jutalmaztak. A kiírás szerint azon helyhatóságok pályázhatnak a másfél millió forint pénzjutalommal is járó rangos elismerésre, amelyek előírt kötelező feladataiknál többet tesznek az idősekért.