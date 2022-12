A kiíró és az önkormányzat elképzelései nem találkoztak, pedig a helyben élők életminőségének és a község lélekszámának megőrzését, illetve egy élhetőbb település kialakítását célozták meg – folytatta a gondolatot a polgármester, majd ismertette is a benyújtott pályázatokat. A Magyar falu program keretében a többfunkciós közösségi tér fejlesztését, járda és belterületi út felújítását, eszköztároló és garázs építését, illetve kommunális eszközbeszerzést szerettek volna megvalósítani, de pályáztak egy új falugondnoki busz vásárlására is. A járdafelújítási programhoz a Belügyminisztériumtól is kértek támogatást, a külterületi utakra pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól reméltek anyagi segítséget. Ezek a pályázatok nem nyertek, így jelenleg egy projektre, a ravatalozó felújítására van csak lehetőség, melyhez a Leader-alap nyújt 3,1 millió forintos támogatást. Béres László azt is elmondta: a többfunkciós közösségi épület állagmegóvására, a lábazati szigetelésre mindenképpen költeniük kellett, ez 2,5 millió forintos önerős kiadást jelentett.

A polgármester szólt arról is, hogy a kétéves Covid-járvány után egyik fontos célkitűzésük a közösségi élet újraindítása volt, azaz törekedtek arra, hogy megnyissák a közösségi rendezvényekhez, közösségi élethez szükséges tereket. Olyan programokat szerveztek, amelyek nagyobb tömegek érdeklődést keltették fel, korosztályokat mozgattak meg. A közösségi életben jelentős szerepet tölt be az idősek nappali klubja is, amely a tagjai révén ráadásul jelentős szervező és mozgósító munkát is végez.

Béres László szólt a község demográfiai összetételéről is, mint mondotta: a lélekszámhoz viszonyítva jelentős a gyermekek száma, ez évben 68 fő számára biztosítottak iskolakezdési támogatást. Mindez a falu népességmegtartó képességére utal, hiszen egy településnek csak akkor van jövője, ha ott sok fiatal, aktív család találja meg otthonát.