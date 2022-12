A program második állomása Kiss Gábor birtoka volt, ahol a gazda előbb egy vegyes fehér szőlőből készült birtokbort mutatott be a jelenlévőknek, majd ezt egy magyar nemesítésű, ugyancsak fehér szőlőfajtából készült bor, a zenit követte.

- A Sétáló kóstoló rendezvény célja az, hogy széles körben népszerűsítsük a helyben készült borokat, továbbá az Újhegyre, mint turisztikai attrakcióra is felhívjuk a vendégeink figyelmét – foglalta össze köszöntőjében az egyesület elnöke, Kaj István, aki egyben a község polgármestere is. – A kóstolóhoz úgy állítottuk össze a programot, hogy minden helyszínen más és más bor kerüljön a vendégek elé, illetve maguk a borsorok is egyre izgalmasabbak legyenek. Így kóstoltatunk többek között egy 2021-es fahordóban érlelt rajnai rizlinget is, ami gyakorlatilag egy reduktív borokon túlmutató kísérlet már, ugyanis Pusztaszentlászlón szeretnénk újra bevezetni a fahordós oxidatív technológiát.

Kaj István kiemelte: a kóstoló minden egyes helyszínén olyan helyi gazda fogadja a résztvevőket, aki hosszabb ideje foglalkozik a szőlővel és borral. A program résztvevői között pedig akadnak évek óta visszatérő vendégek, akiknek véleménye különösen fontos az egyesület tagjai számára, hiszen nekik már van összehasonlítási alapjuk. Meglátásaik szerint nemcsak a borok minőségén érezhető javulás, de a szervezettséget illetően is pozitív változásokról számoltak be.