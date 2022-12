Az időjárásra sem lehetett panasza senkinek: a szokott helyen, a Deák-szakközépiskolánál már a reggeli rajtok idején sem látszott dér az aszfalton, később pedig verőfényes napsütés, valamint kora tavaszias idő kísérte a futókat.

– Szeretem a meleget, de ha nem ennyire szép az idő, akkor is nagyon jól éreztem volna magam a versenyen – mondta Nagy Júlia (Sashegyi Gepárdok), aki a nőknél a 24,2 kilométeres táv legjobbjának bizonyult 1:44:51 órás idővel. – Tavaly is megnyertem a versenyt, de nem kizárólag emiatt tartozik a kedvenceim közé. Nagyon jó a hangulat, a rendezés, a frissítő pontokon jól esik a bíztatás. És a pohár is nagyon tetszik, amit az idén kaptunk először. Idén sikerült bekerülnöm egy kisebb bolyba, ez is sokat segített.

A férfi „majdnem maratont" (40,9 km) klubtársa, Szabó Gábor nyerte meg. Tavaly második volt ugyanitt és akkori idején (3:03:32) sokat javított (2:49:32), s ezzel mostantól minden idők negyedik legjobb egerszegi hegyimaraton eredménye az övé.