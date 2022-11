A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) agresszívan terjedő idegenhonos, inváziós fafaj, mely hazánk számos területén elterjedt és jelentős állományokat alakított ki, írja honlapján az igazgatóság. Globális léptékben is a legjelentősebb természetvédelmi és gazdasági károkat okozó inváziós fafajok közé tartozik, 2019-ben felkerült az Európai Unió inváziós listájára is, ezért az ellene való védekezés jogszabályi kötelezettség is, hívta fel rá a figyelmet a nemzeti park. Zala megye, azon belül a Mura mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület szerencsésebb helyzetben van, ahol ugyan már megjelent a faj, de terjedése még csekély.

A bálványfa visszaszorítására az erős sarjképző hajlama miatt a mechanikai védekezés kevéssé hatékony, míg a biológiai védekezési eljárásokra ugyan vannak kísérletek, de a széles körű alkalmazása még nem megoldott. Így az igazgatóság munkatársai vegyszeres beavatkozást végeztek két, Mura melletti, bálványfával fertőzött területen.

Elsősorban a nagyméretű, magtermő fák kezelését végezték el törzsinjektálással, megközelítőleg 300 egyeden. Az idős egyedek mellett lévő sarjak egy részének kezelését is elvégezték a vegyszerrel. A faj visszaszorítása érdekében jövőre a kimaradt sarjak, a nagyobb méretű egyedek esetében további, valamint szükség esetén ismétlő kezelésekre kerül sor.