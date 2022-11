Az újabb szakkör november elején indult, s a korábbihoz hasonlóan szintén húsz foglalkozásból áll. A jelentkezők mindannyian helybéliek vagy helyi kötődésűek, s többségük az első kurzuson is részt vett, csupán ketten csatlakoztak „újoncként” a csapathoz. A jelenlévők szerint mindig van lehetőség újat tanulni, ha egy harmadik szakkör is elindul, arra ugyancsak jelentkezni fognak, hiszen a foglalkozások remek időtöltést biztosítanak számukra, s a közösség is nagyszerű. Azt pedig, hogy mit is tanulnak az immár második kurzuson, egy újabb kiállítás keretében mutatják majd meg az érdeklődőknek.

– A kosárfonás régen olyan volt, mint a rabszolgamunka – mondta Völgyi Péterné, aki egykor rövidebb ideig kosárfonó üzemben is dolgozott. – A kosarak méretétől függően egy nyolc órás műszakban hat-nyolc darabot is el kellett készíteni belőlük. Nagyon fárasztó volt, rendkívül megterhelte a kezet, míg pénzt alig kaptunk érte. Most saját kedvtelésünkre foglalkozunk a fonással, mindenki olyan ütemben halad, ahogy neki kényelmes. Ezek azért más körülmények, s változatosabb is így a tevékenység, mert olyan kosarat készíthetünk, olyan formát választhatunk, amiben kedvünket leljük.

A kosárfonás technikáját, a fogásokat az interneten, a Nemzeti Művelődési Intézet oldalán elérhető kisfilmek segítségével sajátítják el a résztvevők, de a régi tudást hamar felelevenítő Völgyi Péterné, illetve alkalmanként a kosárfonással már hosszabb ideje foglalkozó Szakács Ilona szintén ad praktikus tanácsokat a csapat tagjainak. A foglalkozásokhoz szükséges eszközök és alapanyagok egy részét pedig a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította számukra, ami hiányzott, azt az önkormányzat pótolta ki.