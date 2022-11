A mintegy két hónapja megjelent Vízözön klipje azóta ötvenezres megtekintést ért el a legnagyobb internetes megosztón, így aZorka reményteli várakozással tekint az új slágerre is. Az Estimese zenéjét Iványi Mátéval közösen szerezte Lackfi Dorottya, a szöveget pedig maga az énekesnő írta. A dalhoz természetesen klip is készült, amely az énekesnő közreműködésével olyan játékos képekkel mutatja meg az illuminált állapot gondtalanságát, mint a kismotorozás, ping-pong labda vagy egy csillogó nyalóka.

- Az Estimese egy pozitív érzelmi hullámról szól, ami időnként rám tör – mondta Lackfi Dorottya. – Azt szerettem volna kifejezni benne, hogy az életem jól halad, hogy teljesen rendben van, s ha nem tudok mindent átlátni, akkor is szép lassan elrendeződnek körülöttem a dolgok. A klip különlegessége, hogy a rendező Szombathy András több spontán jelenetet is benne hagyott a végleges verzióban, mert azt éreztük, hogy ez a fajta őszinteség nagyon jót tesz majd az összképnek. Az Estimese klipje ugyanis a részegség hétköznapi értelmén kívül egy másik jelentéssel is bővült. Az alaphelyzet egy buli utáni hazaérkezés volt, amiről aztán asszociáltam egy személyesebb témára. Generációs dolognak érzem a jövőre vonatkozó szorongást, depresszív gondolatokat, ezért tartottam fontosnak, hogy ennek az ellentétét is megörökítsem, amikor egy időre sikerül élvezni a jelen pillanatot. Bár a forgatás hosszúra nyúlt, de nagyon élveztem minden pillanatát, a fáradtságtól pedig rengeteg röhögőgörcs tört ránk a vége felé.

Lackfi Dorottya az aZorka projekttel a napjaink egyik közkedvelt zenei irányzatának számító alternatív pop világát célozta meg. Az énekesnő dalait többnyire versszerű szövegek, illetve melankóliába hajló, fülbemászó dallamok jellemzik. A 2020-ban megjelent Pont elég című dalát követően eleinte azzal a Gerendás Dániellel dolgozott együtt, aki többek között a The Biebers és a KosziJanka projekt tagja volt, jelenleg pedig a Margaret Island dobosaként dolgozik. Első kislemeze, az Elharapott szavak 2021 novemberében jelent meg, azt követően kezdett el az akusztikus szólófellépései mellett zenekaros felállással is koncertezni.