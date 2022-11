A gálaműsor a Búcsút int az ősz a nyárnak címet viselte. A nótaklub 2005 óta tart évről évre egy-egy nagy koncertet, az idei a 18. alkalom volt. A műsorban a közönség hallhatott 47 magyar nótát, felcsendült hat örökzöld sláger, 9 operett betétdal és 6 szólista is fellépett, valamint közreműködött Szalai Antal és zenekara. A fellépésre nagyon jó hangulatban, több hónapja készült már az együttes, hogy most is megfeleljenek a közönség igényeinek.