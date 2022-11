– A Medes-keresztet 2002-ben állíttatta a Pórszombatért Közalapítvány a törökdúlás idején elpusztított Medes falu emlékére ott, ahol egykor annak temploma állt – kezdte Tánczos László. – Személyes kötődésem is van hozzá, hiszen a kuratóriumnak elnöke voltam ekkor, a kereszt mellett az 1998-2002-es ciklusban épült meg a pórszombati templom és a milleniumi park is. A medesi keresztnek helyet adó terület tulajdonjogával kapcsolatban kérdések merültek fel az elmúlt időszakban, ez nem új keletű. A terület, amit régen szentegyházi tetőnek neveztek, a rendszerváltás óta külföldi személy tulajdonában van, aki ezt nem műveli, helyette a helyi, a faluban több területet is birtokló osztrák vállalkozó használja bérben. Az emlékhely megközelítésével sohasem volt probléma, most sincs, a terület rendezett, több rendezvényt is tartottak ott. Az osztrák vállalkozó szeretné megvásárolni ezt a területet, de tulajdonváltás esetén sem fenyeget az a veszély, hogy a helyzet megváltozik. Az önkormányzat nevében tettem lépéseket, tárgyalásokat folytatunk a vállalkozóval, hogy ezt a részt, ahol a kereszt áll, az önkormányzat átvenné kezelésbe, emlékhellyé alakítanánk. Úgy gondolom, meg tudunk majd egyezni. A vállalkozó jelezte azt is, hogy hajlandóak segíteni abban, hogy még alkalmasabbá tegyék megemlékezések megtartására a kereszt környékét.

A polgármester arról is beszélt, hogy az érintett osztrák vállalkozó évek óta támogatja az önkormányzatot, segíti a falut, együttműködnek vele, hisz neki is szüksége van a helyi támogatásra.

Tánczos László mutatja a medesi keresztet, ahol az önkormányzat emlékhelyet alakítana ki

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A polgármester a hősi emlékmű felújításának körülményeit is részletezte, mely új helyre került át.

– A hősi emlékmű 1992-93-ban készült, nemrég ezt is megújítottuk – folytatta. – Az első és második világháborús helyi hősök tiszteletére emelt emlékmű a régi önkormányzati hivatalhoz tartozó területen állt sokáig, de az épület a mellette lévő csarnok- és postaépülettel és a tűzoltószertárral együtt funkcióját vesztette, roskadoztak, az önkormányzat nem tudta hasznosítani, de költségekkel járt a fenntartásuk. Mikor a hősi emlékmű mögött a növényzetet cseréltük, észrevettük, hogy rossz állapotban van az emlékmű alapzata is, s maga az önkormányzati épület is átépítésre szorult, utóbbira az önkormányzatnak nem volt lehetősége, és megtartása sem volt gazdaságos. A helyi érdekeltségű osztrák vállalkozó, aki az ezzel szomszédos területen székel, jelezte, hogy megvásárolja az ingatlanegyüttest. Értékesítettük neki a területet, mert közben a faluban zajlott a szennyvízhálózat kiépítése, és tudtuk, hogy ezután az utak teljes helyreállításához szükségünk lesz önerőre. Mikor a terület adásvételéről tárgyaltunk, a vállalkozó felajánlotta, hogy a hősi emlékművet felállíttatja az általunk javasolt helyen, mert ez számára is fontos. A vételár tartalmazta az emlékmű helyreállításának költségét, ami végül a régi iskola, majd bolt és kocsma területére került, ahol most egy közpark van. Az emlékmű elé egy térköves bejárót alakítottuk ki, köré fákat ültettünk és virágos sétányt.

Az emlékművek mellett a falu temetőjében is jelentős munkálatok zajlottak az elmúlt időszakban.

– 2022-re olyan állapotba sikerült hozni a temetőt, ami a mai kornak megfelel – folytatta Tánczos László. – Kovácsoltvas kerítés készült, önerőből cseréltük le a ravatalozó tetejét, az épület új nyílászárókat kapott, térköves burkolat készült akadálymentesített feljáróval, leaszfaltoztattuk a sétányt, szegélyeztük, felújíttattuk az itt elhelyezett első világháborús emlékoszlopokat, melyek némi restaurálás után új táblákat kaptak, így méltó megemlékezési hely lett. Tervezzük még, hogy egy, a szőlőhegyen található fakeresztet is felújítunk, új alapra helyezzük és kerítést emelünk mellé, ahol akár misét is lehet tartani – tette hozzá a polgármester. – Szeretném, ha olyan közösség alakulna ki Pórszombaton a jövőben, hogy a fiatalok szívesen itt maradjanak. A faluban jórészt elfogytak az eladó házak, mutatkozik érdeklődés a település iránt. Az osztrák vállalkozónak vannak nagyobb szabású tervei is a jövőre nézve, ha ezek megvalósulnak, még vonzóbbá válhat a falu, tudunk fejlődni, fejleszteni.