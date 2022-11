Zalaegerszeg fája hétfőn délelőtt megérkezett a városba melyet ezúttal is felajánlásnak köszönhet a város. 35 évvel ezelőtt, 1987-ben ültette el az Élsped Szállítmányozási és Fuvarozási Kft. tulajdonosa a cég telephelyén a ma már 10,5 méter magas ezüstfenyőt. A díszítésről a Városháza munkatársai gondoskodnak melyet kedden reggel meg is kezdtek és a nap folyamán teljesen elkészült. A karácsonyfa mellett ott lesz majd a kivilágított szán, a szelfi pont, majd december közepétől az élő Betlehem is, az Egerszegi Advent pedig csütörtöktől várja a látogatókat.