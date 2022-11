Ez azt jelenti, hogy szükség esetén 12 órás váltott műszakokban nonstop foglalkoznak a hóeltakarítással és a síkosságmentesítéssel. Megyénkben az M76-os gyorsforgalmi út 8,3 kilométere mellett további 1690 kilométer fő- és mellékút, valamint 60 kilométer külterületi kerékpárút üzemeltetése, fenntartása vár a Magyar Közút dolgozóira, derült ki a Mórocz József megyei igazgató által minap tartott tájékoztatón.

A metódus változatlan, három kategóriába soroltak az utak. Az őrjáratos út teljes hosszában sikosságmentesítenek, takarítják a havat, míg az úgynevezett rajonos utak esetében ez a veszélyes szakaszokra vonatkozik, a fehér utakon pedig csak a havat takarítják el. Ehhez már rendelkezésre áll 4900 tonna útszóró só, 116 ezer liter kalcium-klorid, 508 tonna érdesítő anyag. Mindezeket 38 nehézgépjármű, 8 rakodógép segítségével juttatják ki, és szerződés alapján behívható még további félszáz jármű. A nagyobb havazás esetén pedig 11 hómaró vethető be, ám hogy minél kevesebb helyen legyen rájuk szükség, ezért 28,5 kilométeren hórácsot helyeztek ki, és még 21,6 kilométeren számítanak az erdősávok hófelfogó képességére.

Bár többször beszámoltunk róla, érdemes megismételni: ütemezetten avatkoznak be és nem egyszerre. Tehát első körben a gyorsforgalmi utakon, hidakon, felüljárókon, forgalmas főutakon, végül mellékutakon, bekötőutakon bukkannak fel a közutas gépek. A legfontosabb utakon a beavatkozást leghamarabb fél-egy órán belül kezdik el és legfeljebb kettő-négy óra alatt befejezik (persze, ha az időjárás ezt lehetővé teszi), míg a kis forgalmú utakon ez 6-24 óráig is eltarthat. A készültséget + 3 Celsius fok alatt rendelik el, a súlyosabb fokozatokat pedig a várható hómennyiségtől, szélerősségtől függően vezetik be. Erről a meteorológiai szolgálattól és az útellenőröktől, valamint a rendőrségtől, katasztrófavédelemtől, illetve a lakosságtól kapott információk alapján döntenek.

Arról is szó esett, hogy egy-egy munkagépre 40-50 kilométer jut, és ezekre adott esetben többször is vissza kell térni, főleg folyamatos havazás esetén, a hó ekézését pedig 5 centis vastagságtól lehet elkezdeni. Egy-egy munkagép fordulóköre 2-5 óra, márpedig ennyi idő alatt újra havas lehet a burkolat, derült ki az ismertetőből.

Tegyük hozzá: aki ilyen időjárás mellett útnak indul - amellett, hogy elvárható tőle a megfelelően felkészített jármű és a körültekintés -, ne számítson mindenhol feketére takarított utakra. Ezért indulás előtt célszerű tájékozódni, és nem felesleges a hólánc, jégkaparó, jégoldó spray, autós telefontöltő, kis hólapát bepakolása az autóba.