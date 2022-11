Mi történt? Hova tűnt a tél? A csapat elindul, hogy felkutassa, felébressze a telet, a kalandos úton pedig végigkövethetik őket a nézők a Griff Bábszínház legújabb bemutatóján. A Téli szonett, avagy téli álmot alszik a tél jól illeszkedik az elmúlt évek télre hangolt előadásainak sorába, emelte ki Szűcs István igazgató a szerdai premier előtt tartott sajtótájékoztatón.

Nem lineárisan bontakozik ki a történet, inkább könnyed, tréfás játék kerekedik a tél kereséséből, fogalmazott a rendező, Halasi Dániel, akit munkájában Szolnok Ágnes támogatott. A négy fiatal - Kassay Márton, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Vári Vivien - nincs egyedül a kalandban, mert Hólific, azaz Csepregi Napsugár terelgeti őket, hogy célhoz érjenek, rátaláljanak a télre, hóra. Közben segítségül hívják az álmokat, a varázslatokat és szép versek sorát is, mégpedig sok-sok költő tollából. Az utazásuk kalanddá válik a térben és az évszakok között az időben, ehhez nyújt támogatást a díszlet, benne a csodákat rejtő óra is, ami a látványt tervező Varjas Zsófia érdeme.

A szerkezet a nézői képzelet szárnyalásához is lendületet ad, ez által válik bennük teljessé a történet. A központi elem, a csodaóra, és a gyorsan változtatható látványelemeket felvonultató színpadi elemek előnyös jellemzője a mozgathatóság és a méret, ennek köszönhetően az előadás szinte bárhol bemutatható, azaz lehet vele tájolni, hangzott el kiegészítésként egy praktikus ismérv.

A színészi játék táncos elemeinek hangolása Varga Renáta koreográfus érdeme, zeneszerzőként Csernák Zoltán Samu jegyzi a darabot.