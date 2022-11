A Galéria és Múzeum munkatársaként dolgozó szerző a Balaskó Zsolt építésszel folytatott beszélgetés során elmondta, még szakdolgozata megírásakor kezdte el a Muravidék építészetét tanulmányozni, az első inspirációja innen a kötet elkészítéséhez. A témával akkor kezdett még mélyebben foglalkozni, amikor a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett ösztöndíjprogram egyik támogatottja lett. A kötet az ennek keretében végzett kutatómunkája eredménye.

Kiemelte: nem tekinthető minden épület építészetileg értékesnek, ami a régmúltból maradt fenn, a Muravidék azonban így is számos olyan fontos szakrális és profán építészeti emlékkel rendelkezik, amire érdemes a jelen korban élők figyelmét is ráirányítani. Magyar nyelvű átfogó tanulmány eddig nem született ezekről. A kötetben az általa kiválasztott épületekről olvashatóak rövid leírások, amik jellegzetességeik kiemelése mellett a megszületésük körülményeit, illetve funkciójukat is tartalmazza. A legtöbb esetben a tervezőjük is ismert, ám akadnak olyanok, amelyek kapcsán ezen adat már a feledés homályába merült.