A magyar nyelvű bérletes színházi előadássorozat következő darabjaként a budapesti József Attila Színház szerdán 19 órakor a Szibériai csárdás című zenés vígjátékot mutatja be a Városi Színház- és Hangversenyteremben. Tasnádi István fergeteges humort és fülbemászó dallamokat is tartalmazó komédiája igaz történetet dolgoz fel, azt az esetet mutatja be, amikor magyar katonáknak Kálmán Imre zseniális operettjét, a Csárdáskirálynőt kellett megszólaltatniuk.