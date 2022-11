Az emeleti galéria paravánjait különféle nemzetek zászlói borítják, míg a vitrinekbe pénzérmék és képeslapok kerültek. Gelencsér Gábor a tárlat előtt elmondta: a világ minden tájáról, Máltától Grönlandon át egészen Japánig számos szigetország mutatkozik be a december 15-ig látható kiállításon. A gyűjteményben helyet kapott több érdekesség is, egyik ilyen az Andamán- és Nikobár-szigetek. India egyetlen szigetcsoportja, mely teljesen elzárta magát a modern világtól, külföldi nem léphet a területére. S a november 20. és december 18. közötti katari labdarúgó-világbajnokságnak is szenteltek egy sarkot, ahol a környező országok pénznemeit is megmutatják.