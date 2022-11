Pénteken kora este a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület, illetve a Salla Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezésében lámpás felvonulással kezdődtek a Márton-napi programok. Az egészségháztól a városközponti parkig tartó menettel a szent jóságáról, önzetlen cselekedeteiről emlékeztek meg. Ezt követte a Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde Micimackó csoportjának műsora, miközben a szervezők többek közt forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és Szent Márton kiflivel kínálták a jelenlévőket.

Szombaton este a már szintén hagyományos borászbált rendezte meg a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület. Itt libavacsorával várták az érdeklődőket, amit újra Szent Márton élete, valamint a napjához kapcsolódó szokások felelevenítése és bemutatása előzött meg. Ezeket Galambos István, a civil szervezet elnöke ismertette, aki azt is elmondta: az évszázados megfigyelések alapján „a bornak Szent Márton a bírája”, amit a borászok úgy értelmeznek, ilyenkor már iható az újbor.

Gyarmati Antal, a város polgármestere ünnepi beszédében többek közt arról szólt, hogy a zalalövői közösség hagyományőrző tevékenységben igen erős, hiszen több olyan civil szervezet is működik a városban, amely fontos feladatának tartja a szokások fenntartását. A Márton-napi programokat az elmúlt két év során az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem tarthatták meg, ezért is örömteli azt látni, hogy most újra összejött a közösség. A polgármester köszöntőjét követően előbb Páli Zoltán plébános szentelte meg az újborokat, majd az Ezüstlile néptánccsoport műsorát tekinthették meg a jelenlévők.

A két napos programsorozaton többször elhangzott: a zalalövői Szent Márton kultusz többek között annak is betudható, hogy a mai Szombathely területén állt Savaria helyőrségében született későbbi püspök – amikor édesapját Itáliába helyezték át – az oda vezető úton minden bizonnyal érintette a város római kori elődtelepülésének számító Sallát is.