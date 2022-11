Minderről Vlasicsné Hermán Gabriella intézményvezető beszélt az eseményen. Mint mondotta, akkor alakították ki a negyven fő ellátását biztosító telephely kápolnáját, melyet Szent Márton tiszteletére szenteltek fel. A most kialakított új kert ennek apropóján vette fel ugyancsak Szent Márton nevét.

A névadó Adolf Kolping a Köln melletti Kerpenben született 1813-ban. Teológiai tanulmányokat folytatott, 1845-ben szentelték pappá. Megalapította a Katolikus Legényegyletet Kölnben. Célja az volt, hogy a fiatalembereket segítse abban, hogy jó keresztények, családapák és polgárok legyenek.

- Intézményünk ezzel bekerült a Szent Márton-templomok hálózatába, Letenye pedig a Szent Márton-útvonal települései közé – folytatta Vlasicsné Hermán Gabriella.

Magáról a kertről, illetve annak Szent Mártonhoz való kapcsolódási pontjairól Aigner Géza plébános beszélt. Akárcsak Vlasicsné Hermán Gabriella, ő is megemlítette, hogy az otthon az egykori letenyei szülőotthon épületében kapott elhelyezést, s ennek szimbolikus jelentése is van, arra utal, hogy az embernek a bölcsőtől a sírig, a szülőotthontól az idősotthonig tartó isteni gondoskodásra van szüksége, amit Boa Endre fafaragó népi iparművész kertben felállított alkotása is jelez.

Kolping a fejlődés kulcsát az emberek megváltoztatásában látta. Szerinte csak a kereszténység alapján lehet a szociális problémákon úrrá lenni, ezért ennek nagyobb szerephez kell jutnia az élet minden területén. A Kolping-mozgalom különlegessége és erőssége, hogy az alapító karizmatikus személyiségének kisugárzása nyomja rá a bélyegét egész szellemiségére.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Avatóbeszédet a letenyei otthont is működtető Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója, Inotay György mondott, aki kapcsolódva napjaink nehézségeihez arról beszélt, hogy mi az igazi bátorság. Szent Márton példáját hozta, aki télvíz idején kettévágta a köpenyét, majd egyik felét a nélkülöző koldusnak adta. Aki nem mérlegelt, amikor látta, hogy segítségre van szükség.

Fotós: Gyuricza Ferenc

- Az igazi bátor az, aki nem saját magát félti, hanem szétnéz a világban, és rájön, hogy vannak reá bízottak, és még jobban rászorulók, akik számára a fél köpeny maga az élet. Az igazi bátor az, aki nem címekben, titulusokban, hatalomban, nem pénzben gondolkodik, hanem magából, az életéből, a saját biztonságából ad – fűzte tovább a gondolatot Inotay György.