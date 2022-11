Szabó István polgármester elöljáróban elmondta: már több éve keresték a lehetőséget, hogy a mintegy 2 kilométer hosszú faluban megoldják a szennyvízelvezetés kérdését.

Több úttörő kezdeményezés is volt az elmúlt években Márokföldön, ilyen a kalandpark, az optikai kábel és a napszak szerint kapcsolódó közvilágítás – folytatta. – A szennyvízre is kerestük a megoldást, de sok a gyártó és a készülékek minősége különböző. Találtam egy jónak tűnő berendezést, évekig dolgoztunk az ügyön, de mire a pályázathoz értünk, a kor utolért bennünket és megjelentek a térségben olyan cégek, melyek hozták magukkal az általuk ajánlott rendszert, kivitelezővel. Végül arra jutottunk, hogy keresünk olyan települést, ahol jól működő szennyvízkezelési rendszer van, s megpróbálunk egy ilyet átvenni. Végül Vas megyébe, Apátistvánfalvára jutottunk el, ahol meg voltak elégedve az általuk alkalmazott megoldással. Minden háztartásban jól működött, bár kiderült, hogy náluk sem sikerült elsőre, csak miután a kivitelező újra letelepítette a berendezéseket. Ez a kulcsa az egésznek, mert nem mindegy, hogy hasonló elven működő berendezéseket különböző terepviszonyok mellett hogyan telepítenek. Így jutottunk el egy baranyai kivitelezőhöz, rajta keresztül a forgalmazóhoz és ezek után döntöttük el, hogy ennek a megoldásnak a megvalósítására nyújtunk be pályázatot.

Amit siker koronázott: 85 százalékos támogatással több mint 80 millió forintot nyert el a falu egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésére. A 25 százalékos önerőt az önkormányzat 65 százalékban megtámogatta minden háztartásnál. Egy kisberendezés ára telepítéssel együtt közel 2 millió forint, egy-egy háztartásnak mintegy 150 ezer forinttal kellett ehhez hozzájárulnia. – Októberben kezdődtek a földmunkák, 26 berendezést tettek le 23 háztartásba, valamint az önkormányzati faluházhoz, a kalandparkhoz, és később fejlesztendő területekhez – folytatta a polgármester. – A berendezések már működnek, a szennyvíz egy tartályba kerül, innen szivattyú emeli át egy szűrőpaplanra, onnan szikkasztó gödörbe, majd az ülepítőbe kerül. A háztartásoknál ebből egy 1,3 méter magas domb érzékelhető, ahol a berendezés található.

Az elmúlt tíz évben ezzel együtt közel 150 millió forint érték jutott a faluba, nem is csoda, hogy ebben az időszakban szinte megduplázódott a lakosságszám: hatvanan élnek Márokföldön, köztük fiatalok, családosok és elfogytak az eladó házak.