Az eddigieket jelentősen meghaladó számban jelentkeztek szakorvosi képzésre fiatal diplomás orvosok a megyei kórházba. Erről is szó esett szerdán délután, amikor a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban munkát vállaló rezidenseket köszöntötték. Mint Gasztonyi Beáta főigazgató kiemelte, a korábbi években a rezidensek száma nem érte el a tízet, ám tavaly november óta 25 fiatal orvos vállalt munkát az intézményben. Ez a tendencia biztató, tette hozzá. A szakvizsgára készülők 14 különböző területet választottak, köztük akadnak hazánkban diplomázott külföldi állampolgárok is, tette hozzá. Lupkovics Géza orvosigazgató úgy fogalmazott, mindent megtesznek azért, hogy a rezidensek jó szakemberré váljanak, hiszen ők gyógyítják majd azokat az orvosokat is, akiktől a következő években tanulnak. A Magyar Orvosi Kamara nevében a megyei szervezet elnöke, Kiss Ferenc köszöntötte a rezidenseket és szólt pár szót a kamaráról.