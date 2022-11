A templomfelújítási program keretében mintegy 15 millió forintot fordíthattak a munkálatokra. A Bocskán is illetékes Roca Daniel Celestin plébános, a Zalaszentbalázs-Magyarszerdahely Plébánia vezetője a felújítással kapcsolatosan elmondta, hogy a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templom teljes belső és homlokzati festést kapott, megújultak a nyílászárók, a karzatot és a lépcsőt újralakkozták, klímaberendezést szereltek be, elvégezték a szükség villanyszerelési munkákat, szigetelést kapott a mennyezet, a bejárathoz rámpa készült, valamint a térburkolatot is javították. A plébános elmondta, hogy mikor 3 éve idekerült a hívek felhívták a figyelmét az épület hibáira, és már akkor elhatározták, hogy pályáznak a felújításra. Többször is próbálkoztak mire sikerült, próbálkoznak tovább, hogy a többi település temploma is megújulhasson. Beszélt még arról is, hogy igazán elégedett akkor lenne, ha ez a szép templom hívekkel telne meg a szentmiséken, ami az utóbbi időben nem volt jellemző, de keresik a megoldást, hogy bevonzzák az embereket a templomba.