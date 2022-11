Köztük volt a mindössze 12 éves Honcz Richárd is, akinek ez volt az első pergető versenye. A fiú 2019 óta horgászik, édesapja szerettette meg vele a sportot, járja is rendesen a vizek partját. A versenyen a felnőttek mezőnyében kellett helytállnia, hiszen nem volt külön gyermek kategória.

- Ez az ötödik versenyem, de eddig csak békés halakkal próbálkoztam, ragadozókkal most először – válaszolja kérdésünkre. – Korábban persze fogtam már csukát és fekete sügért is, a békések közül pedig pontyot, amurt, keszeget és naphalat. Egy verseny azonban mindig más, mint amikor csak úgy kiülök a tópartra.

A szombati esemény kapcsán azt is megjegyzi, már reggel fél hétkor kint kellett lenni a helyszínen, s egészen késő délutánig tartott a verseny. Mindez elég megterhelő, különösen az olyan kedvezőtlen, hideg időjárási körülmények között, mint amit egész nap el kellett viselniük. Az sem igazán tett jót a versenynek, hogy a halak sem mozogtak, lassan peregtek a percek.

- Csukára mentem, de most valamiért nem jött. Pedig folyamatosan dobtam be a csalit, el is fáradt a kezem a sok próbálkozástól – teszi még hozzá, majd megjegyzi, nem a helyszínnel van probléma, ez a horgászvíz ugyanis gazdag ragadozóhalakban, gyönyörű csukákat látott már itt.

A szerencse a versenytársakat sem kényeztette el, hiszen a nap folyamán mindössze 13 dal hal akadt horogra, valamennyi csuka volt. A legjobb eredményt Gyarmati László érte el három darab hallal, az együttes hosszuk 174 centiméter volt. A második helyen végzett Krikker Tibornak úgyszintén három csukát sikerült a vízből kivenniük, ám nála négy centiméterrel mutatott kevesebbet a mérőszalag. A harmadik Németh Róbert lett egy 63 centiméter hosszú csukával, amivel egyben elnyerte a verseny legnagyobb haláért járó különdíjat is.