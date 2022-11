A fejlesztésekről Oncz Péter polgármester beszélt. Elmondta: a szabari szőlőhegy északi oldalán húzódó útszakasz mintegy 900 méter hosszan és három méter szélességben kapott húsz centiméter vastagságú zúzottkő burkolatot, ezáltal most először rendelkezik olyan szilárd teherhordó réteggel, melyet a gazdák, a helyi lakosok és az idelátogatók is örömmel vehetnek birtokba. A barokk stílusú hegyi kápolna felújításával pedig egy fontos helyi értéket tudtak megmenteni. E két beruházásra 22,4 millió forintos támogatást nyertek. A játszótér kialakításához további 5,9 millió forintot biztosított az önkormányzat számára a Magyar falu program, ebből a támogatásból hinták, rugós játék, valamint egy multifunkciós bárka került az óvodával, illetve általános iskolával is rendelkező település központjába.

Fotós: Szakony Attila

Az avatóünnepségen jelen volt a térség országgyűlési képviselője, Nagy Bálint beruházási államtitkár is, aki úgy fogalmazott: példaértékű az a sokrétű fejlesztés, amit Zalaszabar valósított meg. Szólt arról is, hogy hazánk kormánya nagyon helyesen és bölcsen látta be: az ország gazdasági ereje a vidéken élők támogatásával növelhető. Mint mondotta: közösségeket kell építeni vidéken, s törekedni arra, hogy az itteni lakosságnak olyan jövőképe legyen, ami a fiatalok számára is hosszú távú perspektívát biztosít. Ennek pedig egy játszótér kialakítása szimbolikus eszköze.

Nagy Bálint a Magyar falu program kapcsán arról is beszélt, hogy az a bürokratikus uniós pályázati programokkal szemben jól igazodik a vidéki lakosság igényeihez, illetve gyors, egyszerű elszámolási módszert biztosít a fejlesztési célokat megfogalmazók számára. Az államtitkár szerint a sikereknek ugyanakkor csak egyik lába a fejlesztési forrás biztosítása, ahhoz, hogy valóban eredményt tudjon a helyi közösség felmutatni, nekik is érdemi munkát kell végezniük, Zalaszabar pedig ebben mutatott most példát.