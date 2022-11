Sok, színes programon vehettek részt a diákok a hét folyamán. A megnyitó ünnepségen a névadóra emlékeztek, aki a természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, a „a fizika varázslója”, felszentelt piarista pap, feltaláló, de mindenekelőtt pedagógus, nagybetűvel.

Megismerkedhettek a diákok a 3 D-s nyomtató működésével, melyet Csordás Mihály, 7. osztályos tanuló mutatott be a Heki kutya megalkotásával. Öveges József híres kísérletei közül az egyik legismertebb talán Heki kutya, mellyel a rezonancia témaköre mutatható be. Akadály- és rajzverseny is zajlott, az Öveges – totó kitöltésével bizonyíthatták a tanulók felkészültségüket. Az ovisoknak a fizika szakkörösök mutattak be érdekes kísérleteket, melyek nagy sikert arattak. Az utolsó nap az emlékezésről szólt, ahol régebbi videókat néztek meg a gyerekek az iskola történetéből.

Vargáné Tüske Judit Andrea szerepel az 5. osztályos gyerekekkel, akik a helyi óvodásoknak tartottak kísérleti bemutatót.

Öveges József szellemiségének lángja az emberek gondolkodásmódjában, szemléletvilágában, tudásában tovább él, emlékezetének megőrzését kötelességnek érzik a pedagógusok és a diákok egyaránt a Pákai Öveges Iskolában.