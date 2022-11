ZALAEGERSZEGI HÍREK

Bordásfal került az alternatív szülőszobába Zalaegerszegen

Bordásfallal gazdagodott a megyei kórház alternatív szülőszobája. Az eszközt a Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület szerezte be, és gondoskodott a felszerelésről is – írja a Zalai Hírlap. A keddi átadáson a civil szervezet nevében Vámosi László mondta el: az egyesület minden évben igyekszik támogatást nyújtani, s munkakapcsolat révén szereztek tudomást arról, hogy az osztályon bordásfallal bővítenék a felszerelést. A kórház főigazgatója, dr. Gasztonyi Beáta kiemelte: az elmúlt években családbarát szemléletűvé vált a szülészet. Megvalósult az építészeti átalakítás, megújult és bővült az eszközpark, a bordásfal beszerzése a civil szervezettől nagyon szép, önzetlen gesztus.

Zenei játszótér a Kereszturyban

A zalai megyeszékhelyre először látogatott el a Hangszert a kézbe országos rendezvénysorozat, amelynek ez a 62. állomása. Ez az első hazai könnyűzenei ismeretterjesztő interaktív program, ami 2017-ben indult útjára – tájékoztatta a Zalai Hírlapot Benkő Zsolt, bluesgitáros előadóművész. Mint mondta, alternatívát kínálnak a digitális világgal szemben, mert aki zenél, kreatívabb, kiegyensúlyozottabb, teljesebb életet él. Az interaktív órák mellett a fő attrakció az a száznegyven hangszer és hangtechnikai berendezés, amit szabadon kipróbálhatnak anélkül, hogy a többieket zavarnák, mert minden eszköz elektronikus, a szerkezetekből kicsalt hangokat, dallamokat fülhallgatón át élvezhetik a muzsikával ismerkedők.

Nyílt nap a Ganz technikumban

Megtelt érdeklődőkkel a Ganz Ábrahám Technikum tornaterme a pályaválasztási nyílt napon – írja a zaol.hu. A megyeszékhelyen hatvan éve működő intézményben elérhető képzésekről Gaider Gergely igazgató adott átfogó tájékoztatót. Mint ebből kitűnt, gépészet, informatika és távközlés, rendészet és közszolgálat, közlekedés és szállítmányozás, specializált gép- és járműgyártás, elektronika és elektrotechnika, valamit honvédelem területén pallérozhatják magukat a diákok tucatnyi szakmában szerezve végzettséget. Az intézményben technikumi és szakképző iskolai oktatás folyik, utóbbiban 3 év, míg a technikumban 5 éves a képzés időtartama. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, munkakörnyezetben zajlik, ez az úgynevezett duális képzés.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Az elmúlt évek legnagyobb csőtörése volt Kanizsán

Több ezer család maradt víz nélkül Nagykanizsa keleti városrészében kedd délután- írja a zaol.hu. Mint kiderült: a Hevesi utcai ivóvíz főnyomóvezetéke hibásodott meg, amit cserélni kellett. A munkát azonban nehezítette a korai sötétedés, illetve a zuhogó eső. A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakemberei késő éjszakáig dolgoztak a hiba elhárításán, így szerda délelőtt helyreállt a vízszolgáltatás. A lakók közül azonban sokan a tájékoztatás hiányát rótták fel a társaságnak. A vezérigazgató hangsúlyozta: a lakossági tájékoztatás a Vízmű honlapján és az általa üzemeltetett facebook oldalon azonnal megtörtént. A lakossági felháborodást érzékelve azonban Balogh László polgármester sem hagyta szó nélkül a történteket – írja a zaol.hu.

Kettős jubileumot ünnepel a Kiskanizsai-iskola

A Kiskanizsai Általános Iskola ebben az évben ünnepli a Templomtéri iskola fennállásának 180., a Rácz utcai iskola alapításának 140. évfordulóját – olvasható a zaol.hu hírportálon. A jeles jubileumok alkalmából november 25-én, pénteken 17 órakor ünnepélyes újraavatót tartanak. A nagyszabású program már 8 órakor, vagyis a becsöngetéskor elkezdődik a tanulók számára versekkel és egyéb ifjúsági programokkal. Majd 17 órától a polgármesteri és igazgatói köszöntők után az iskola irodalmi színpada időutazásra invitálja az érdeklődőket, akik az iskolaalapítás kezdetére emlékeznek. Ezt követően nyílik meg az intézmény történetét bemutató, valamint egy képzőművészeti kiállítás, de a jeles alkalomra Horváth Ferenc fafaragó is tárlattal jelentkezik. Fellép még az Árvácska dalkör és dr. Horváth László tárogatón játszik.

Összefogással készülnek a finom nedűk Nagykanizsán

A városhoz közeli Cserfő- és Bagó-hegyi gazdák közreműködésével Márton-napi újborversenyt és pincejárást szerveztek szombaton – tájékoztat a Zalai Hírlap. Utóbbi eseményen a lankák legendás nedűit kóstolták végig a túrázók. Kilencedik alkalommal gyűltek össze a borosgazdák a laikus érdeklődőkkel együtt, hogy elmélyedjenek a két hegyhát leveinek megismerésében. Az eltelt évek alatt egyre jobb és jobb minőségű borok kerültek a pincejárást megelőző újbormustrára. Ráadásul az idén rekordot döntöttek, hiszen 30 tétellel neveztek a gazdák, melyek komoly minőséget képviselnek. A bírák sok ezüst és arany minősítést osztottak ki, és ebből a repertoárból a pincejáráson a poharakba is jutott, mondták a szervezők.

KESZTHELYI HÍREK

Ünnepi hangverseny a bazilikában

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli a keszthelyi Kis Szent Teréz kórus. Szombaton a kármelita bazilikában tartott gálakoncerten a házigazdák mellett fellépett a keszthelyi Helikon és a tapolcai Katolikus kórus, valamint a zalaapáti Capella énekegyüttes is – tudósít a Zalai Hírlap. A Kis Szent Teréz kórust 1987-ben az akkori kántor, Pécsi László hívta életre, hogy közösséget teremtsen az énekelni szerető híveknek. Az énekegyüttes kezdetektől a kármelita bazilikában tartja próbáit, és itt szolgál a nagyobb ünnepeken. A közösség többször énekelt már a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Mária Rádió szentmiseközvetítésein, zarándokúton pedig járt Mariazellben, Medjugoréban, Rómában és a csíksomlyói búcsún is. A kar 2018 márciusában bekerült a keszthelyi értéktárba, majd néhány hónap múlva a Zala Megyei Értéktárba is.

Jótékonysági bál az Illyés-iskolában

A szombati, hagyományos jótékonysági bállal zárult a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola ünnepi hete, amely során számos verseny várta a térség diákjait – olvasható a Zalai Hírlapban. Idén immár harmincadik alkalommal rendezte meg az Illyés-iskola a névadójáról elnevezett hetet, amellyel ezúttal azt is ünnepelte a hévízi intézmény, hogy a háromszoros Kossuth-díjas költő s író 120 évvel ezelőtt született. Az Illyés-napokon a diákok vers- és prózamondó-, hangszeres, idegen nyelvi, szépkiejtési, népdaléneklési, illetve rajz- és meseíró versenyen is részt vehettek.

Nem fizetett az áruért egy sármelléki férfi

Keszthelyen, az egyik bevásárlóparkban lopott ruhaneműket és más termékeket egy férfi, a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki - írja a zaol.hu. A gyanú szerint egy 47 éves sármelléki férfi társával együtt 2022. november 22-én 17 óra körül Keszthelyen, az egyik bevásárlóparkban lévő üzlet elé kihelyezett állványról ellopott több ruhaneműt. Az elkövetőnél ugyanazon a napon este a biztonsági őrök újabb lopott holmit találtak, amelyek a szomszédos boltok termékei voltak.

A keszthelyi rendőrök a 47 éves férfit elfogták, majd előállítását követően lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.

MEGYEI HÍREK

A legvirágosabb kisváros Zalakaros

A zöldterülettel fedett rész 47 ezer négyzetméter, melyet közel 13 ezer fa és 65 ezer virág díszít a fürdővárosban. Az adatok után nem csoda, hogy az idén a Virágos Magyarországért versenyen az ezer főnél népesebb kisvárosok között Zalakaros győzött – tájékoztat a Zalai Hírlap. A Magyar Turisztikai Ügynökség 29. alkalommal indította útjára a Virágos Magyarország versenyt, amelyre a települések önkormányzatai nevezhettek. A kezdeményezés 1994 óta változatlan népszerűségnek örvend, melyre 339 önkormányzat 439 pályázatát bírálta el a közel 150 tagú szakmai zsűri. Zalakaroson, az Európa-szerte híres gyógyhelyen a tájnak megfelelő növénytársulások, zöld tisztások és impozáns virágágyások váltják egymást, melyek gondozását, virágosítását a Karos-Park Kft. végzi. A kannavirágok mellett egy- és kétnyári virágok, cserjék, fák teszik hangulatossá a gyógyüdülőhelyet.

Sok év után megoldás a szennyvíz kezelésére

Közel 100 millió forintból, egyedi berendezések telepítésével oldották meg a szennyvíz elvezetését Márokföldön. Szabó István polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, októberben kezdődtek a földmunkák, 26 berendezést tettek le 23 háztartásba, valamint az önkormányzati faluházhoz, a kalandparkhoz, és később fejlesztendő területekhez. A berendezések már működnek, a szennyvíz egy tartályba kerül, innen szivattyú emeli át egy szűrőpaplanra, onnan szikkasztó gödörbe, majd az ülepítőbe kerül. A háztartásoknál ebből egy 1,3 méter magas domb érzékelhető, ahol a berendezés található.

Több településre megérkezett a város fája Zala megyében

Több városba, köztük Keszthelyre, Zalaegerszegre és Hévízre is megérkezett a város fája – tudósít a zaol.hu. A napokban el is kezdik díszíteni őket, hogy az adventi időszakra teljes pompájában tündökölhessenek a karácsonyfák. Zalaegerszeg fája hétfőn délelőtt megérkezett a városba melyet ezúttal is felajánlásnak köszönhet a város. 35 évvel ezelőtt, 1987-ben ültette el az Élsped Szállítmányozási és Fuvarozási Kft. tulajdonosa a cég telephelyén a ma már 10,5 méter magas ezüstfenyőt. A díszítésről a Városháza munkatársai gondoskodnak melyet kedden reggel meg is kezdtek és a nap folyamán teljesen elkészült. A karácsonyfa mellett ott lesz majd a kivilágított szán, a szelfi pont, majd december közepétől az élő Betlehem is, az Egerszegi Advent pedig csütörtöktől várja a látogatókat.

Püspöki misén avatták fel a felújított templomot Bocskán

Vasárnap ünnepi szentmisén szentelte fel a megújult bocskai templomot Varga László megyéspüspök – olvasható a Zalai Hírlapban. A templomfelújítási program keretében mintegy 15 millió forintot fordíthattak a munkálatokra. A Bocskán is illetékes Roca Daniel Celestin plébános, a Zalaszentbalázs-Magyarszerdahely Plébánia vezetője a felújítással kapcsolatosan elmondta, hogy a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templom teljes belső és homlokzati festést kapott, megújultak a nyílászárók, a karzatot és a lépcsőt újralakkozták, klímaberendezést szereltek be, elvégezték a szükség villanyszerelési munkákat, szigetelést kapott a mennyezet, a bejárathoz rámpa készült, valamint a térburkolatot is javították.

Adventi koncerteket ad az idén 15 éves Zala zenekar

Idén 15 éves a Zala zenekar, Laposa Julcsi Junior Prima-díjas népzenész, zenei mediátor első együttese. A sok teendő mellett természetesen készülnek a jubileumra, a közeljövőben kézbe vehetjük majd a második albumot is, ám előtte több ünnepi koncertre hívják a közönséget – írja a zaol.hu. Advent első hétvégéjén, november 27-én, vasárnap 16 órakor a tekenyei kultúrházban lép fel a Zala zenekar. A NÉPI hang-színekkel december 1-jén, csütörtökön a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, december 2-án, pénteken Sármelléken várják a gyerekeket. December 3-án, szombaton a zalaegerszegi adventi forgatagban világzenét játszik a Laposa Julcsi Band, december 18-án, vasárnap este 6 órakor pedig Keszthelyen a Fő téren lép fel ugyancsak az újabb formáció.

Jótékonysági műsor az olai templomban

A zalaegerszegi ferences plébánia karitászcsoportja jótékonysági műsort tart az olai templomban vasárnap 15 órától. Fellép a gellénházi Szent István-plébánia kórusa, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak régizene-együttese, Czegő Teréz színművész, Bujtor Anita magánénekes, a Verő család egyházzenei együttese, valamint Sziráki Péter és a Rád találtam dicsőítő csoport. A program ingyenes, a befolyt adományokból a plébánia környezetében élő szegény sorsú családoknak segítenek.

Döntetlen az első körben

Rangadóhoz méltó nagy csatát hozott a bajnoki címvédő Tuxera Aquaprofit NSK fővárosi vendégszereplése vasárnap, az élvonalbeli sakkcsapatbajnokság, a szuperliga új szezonjának első fordulójában – olvasható a zaol.hun. A tizennégyszeres magyar bajnok és jelenleg is címvédő kanizsai alakulat tagjai tisztában voltak vele, hogy nagyon jó csapathoz látogatnak a szuperliga

nyitófordulójában. A fővárosiak kisebbfajta horvát sakk-kontingenst is felvonultattak az összecsapáson a siker reményében, és ezek a játékosok nyilván a szezon folytatásában is velük lesznek majd. A vendégek ezúttal egy légióssal álltak fel. A két csapat végig kiélezett küzdelmet vívott, mely döntetlennel ért véget, s a kanizsaiak ezzel rögtön az első idei rangadójukat le is tudták. A következő körben a dél-zalaiak a Haladás VSE I.-hez látogatnak.