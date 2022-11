– Leendő tanulóinknak és szüleiknek kijáró szeretettel fogadtuk az érdeklődőket, s nagy örömünkre szolgált, hogy már előzetesen közel kétszázan regisztráltak felhívásunkra, jelezve részvételi szándékukat. Érkeztek vendégek Ajkáról, Vasvárról, Nagykanizsáról, Keszthelyről, Lentiből, Zalaszentgrótról, zalai és vasi falvakból és természetesen zalaegerszegi iskolákból is. Igyekeztünk a szakmák bemutatásán kívül iskolánk színes közösségi életéből is ízelítőt adni, szerveztünk izgalmas programokat is, hogy érzékeltessük, milyen jó báthorys diáknak lenni.

A kereskedelmi tanműhelyben Kozmáné Kovács Irén felügyeletében a tanulók mutatták be, mi az eladók dolga. A képen Arany Fanni, Kondákor Dorottya, Szabó Henrietta és Németh Barbara

Forrás: Fincza Zsuzsa

A turisztika rejtelmeibe Horváthné Vizsi Hajnalka oktató vezette be az érdeklődő fiatalokat

Forrás: Fincza Zsuzsa

A "szabaduló-szobában" például fogyasztóvédelemmel, kereskedelemmel, marketinggel kapcsolatos kérdések, feladatok megoldásával lehetett rálelni a kulcs rejtekére, a fodrász tanműhelyben meg lehetett tanulni a legrafináltabb fajfonásokat, amúgy a pék tanműhelyben is fonhattak az ifjak, csak éppen kalácsot, s belakhattak a pék-cukrász tanulók által sütött pogácsából. A cukrászok a Néró teasütemény receptjét ültették át a gyakorlatba, a kereskedelmi tanműhelyben mértek, csomagoltak, a "Bisztró" vendéglátó tanműhely előtt leellenőrizték, milyen ügyes pincér válik majd belőlük, odabent pedig kávét főztek, koktélokat kevertek. Nagy volt az érdeklődés a kreatív ágazat dekoratőr és divattervező szakmái iránt, a jelentkezők egyúttal ki is próbálhatták varráskészségüket. Sőt, a vendégek a "B" épület aulájában a kreatív és a szépészet ágazat Picasso-adaptációiból rendezett közös bemutatóját is megcsodálhatták. Ott várt a leendő szakácsokra, kereskedőkre a zöldségekből, fűszernövényekről, gyümölcsökből kreált kiállítás is, mondván jó: ha idejekorán megismerkednek velük az ifjak, hiszen mindkét szakmában naponta a kezük ügyében lesznek majd.

A "Bisztró" oktató-diák fogadóbizottsága: Bicsákné Farkas Anita szakmai oktató, Nagy Nikolasz, Timbókovics Laura és Miszori József óradó

Forrás: Fincza Zsuzsa

Bicsákné Farkas Anita szakmai oktató kipróbálta, vajon milyen pincér válna a jelentkezőkből. Bolla Hanna és Tóth Edina jelesre vizsgázott

Forrás: Fincza Zsuzsa

A "szabaduló szobában" Szerdahelyi János szakmai oktató segített a feladatok megoldásában

Forrás: Fincza Zsuzsa

A leendő fodrásztanulók "bemelegítésként" Sáfár Zsuzsanna oktatótól (balról a 2.) hajfonási technikákat tanulnak

Forrás: Fincza Zsuzsa

A 9/c divattervező osztály képviselői (jobbról balra: Varga Dorina, Horváth Luca, Gáspár Rita, Zsinkin Gabriella, Tóth Rózsa) Krajczár Béláné és Müller Imre óraadók és Takács Gáborné segítő irányításával ünnepi-, és ruhadekorációt készítettek

Forrás: Fincza Zsuzsa

A pék tanműhelyben Csalló Éva Csilla szakmai oktató a keresztfonás titkait osztotta meg az érdeklődőkkel. Az oktató kezében egy 8 ágból fonott kalács

Forrás: Fincza Zsuzsa