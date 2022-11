A különleges kihívást tavaly kezdte és egyetlen hónapot sem hagyott ki az évben. Nyaranta ez nem olyan nagy tett, hiszen akkor sokan fürdenek a tóban. Most viszont, amikor a hőmérő higanyszála a levegő esetében sem emelkedik 20 Celsius-fok fölé, a víz már nem alkalmas fürdésre. Ács László ezt csak azért tudta megtenni, mert folyamatosan edz és rendszeresen sportol. Naponta több órát fut, kerékpározik és az uszodában is megtesz néhány hosszt.

- Most még nem is volt olyan vészes, 13 Celsius-fokot mértem a tónál - mesélte. - Legközelebb december 13-án próbálok meg a tóba merülni, de még az is elképzelhető, hogy egy osztrák hegyi tavat látogatok meg. S természetesen jövőre is folytatom a küldetésemet, vagyis minden hónapban megfürdök egy tóban. Mint már annyiszor mondtam, a hidegvíz jó hatással van a szervezetemre, feltölt energiával.