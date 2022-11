A sárgarépa (Daucus carita subs. sativus), alias karotta, erdélyiesen: murok, odakint szabadlábon hagyva is bírja a téli kiképzést - nyaranta, a kert egy védett zugolyában mindig telepítek is egy kisebb sor gyökérzöldséget, ősszel a földben marad, fagymentes időben a hó alól is kikaparászom, s tavasszal, amíg nem növesztenek magszárat, ugyanolyan frissek, finomak és vitaminokban gazdagok, mint az előző évben. Az általános azonban, hogy a sárgarépát, a többi zöldséggel együtt még a fagyok előtt felszedjük és fedezékbe helyezzük. A jól megnőtt, termetesebb gyökérzöldségekkell magam is a hagyományos módon bánok el, de a kisebb, könnyen és gyorsan fonnyadó példányok megmentésére pár éve kidolgoztam egy "háziasszonybarát" megoldást - igaz, nem én találtam ki, no de nem csak a jeles egyházi személyek, hanem a jó kertészek is holtig tanulnak. A módszer mondhatni pofonegyszerű: a kisebb répákat - még a mini, kisujjnyi méretűeket is konyhakész állapotig feldolgozom, megpucolom, jól megcsutakolom, esetleg felszeletelem, leszárítom és zacskókba szortírozva lefagyasztom. Készítettem "egy leveses" adagokat, de az ömlesztve fagyasztottakból is könnyen ki lehet szedni a kívánt mennyiséget. Kétségtelen, a fagyasztás a frisshez képest ront egy kicsit a répa állagán, nem olyan roppanós, de a már forrásban lévő vízbe téve ez alig észre vehető. A legnagyobb előnye persze az, hogy pikk-pakk: előkapjuk a frizsiderből, s már főzhetjük is. Zöldségtársaival együtt a felszeletelt sárgarépát meg is száríthatjuk és akkor ledarálva igazi házi "vegetával" fűszerezhetjük a főzelékeket, a hús- és zöldségleveseket.

Az idén viszonylag jól sikerült a sárgarépatermés

A klasszikus és az ideális, ha a gyökérzöldséget hagyományos pincében nyirkos homokban rétegezve teleltetjük. Fontos, hogy a föld felszíne alatt lévő helyiség elég hűvös (2-5 Celsius fok) és magas páratartalmú , de ne túl nedves legyen és jól szellőzzön. A szellőztetés nélküli, levegőtlen, túl száraz vagy túl nedves, oldalról vagy felülről "fűtött" pincék hosszú távon nem alkalmasak a zöldségtárolásra. Akinek nincs pincéje, megteheti, hogy a répaféléket műanyag vödrökben homok közé pakolva leteszi a vízóra aknába, ahol kiválóan áttelelnek. Bevált kerti tárolási módszer a prizma és a verem. A prizma az egyszerűbb: a kiszemelt területről kilakoltatjuk a gazt, befedjük 15 centi vastagon tiszta homokkal, ráteszünk egy szellőzőrácsot s erre pakolgatjuk szép sorban a répát, majd beborítjuk homokkal kevert földdel, végül szalmával és kerti földdel - a zöldség felett legalább 50 centi vastag réteg legyen - bomló anyag, például komposzt nem alkalmas zöldségtakarónak. Ha a verem szimpatikusabb megoldásnak tűnik: ássunk 100-120 centi mély téglalap alakú gödröt, megteszi natúr is, de kibélelhetjük téglával, csak ne fóliával vagy betonnal, ami akadályozná a szellőzést. A zöldségeket nem túl nedves de nem is túl száraz földdel vagy homokkal rétegezve rakjuk a verembe, úgy, hogy a répák ne érintkezzenek egymással. A rakás tetejére homok, szalma, és ismét homok kerüljön. Ha sok a termésünk, inkább készítsünk több kisebb, mint egy ormótlan, kezelhetetlen nagy vermet vagy prizmát. Minden esetben sima fekvésű területet válasszunk, olyat, ahol nem gyűlik fel az esővíz és a hólé. Jó tanácsként mondom: ha a felszínét beborítjuk diófalevéllel, távol tarthatjuk a rágcsálókat.

Könnyen főzünk majd: csak kikapjuk a mélyhűtőből a konyhakész répát

A városi társasházban lakók a telkükről hazamentett zöldségeket göngyöljék fehér papírba majd csomagolják újságba, az első keményebb fagyokig kinn hagyhatják az erkélyen vagy a teraszon, utána vigyek be a kamrába vagy más száraz helyre.

Nagyon fontos, hogy csak a beérett, egészséges és sértetlen zöldséget teleltessük. Hosszasabb tárolásra a közepes nagyságú répa a legalkalmasabb, a kicsi hamar megfonnyad, a túl nagynak magas a víztartalma, laza a szöveti szerkezete, ezért hajlamos a romlásra. A legideálisabb a bio zöldség, mert szövetei a természetes, lassúbb fejlődés miatt szilárdabbak, a magasabb szárazanyag- és az alacsonyabb nitrogéntartalom miatt pedig jóval hosszabb ideig eltartható. Minálunk a zöldségek a fagyérzékeny virágokkal együtt a kút hőjével "fűtött" télikertben kapnak szállást. Hosszabb időre homokba rakom őket, de kisebb mennyiség karácsonyig klasszul elvannak papírtörlőbe és újságba csomagolva a műanyag rekeszekben.