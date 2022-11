November 1-jén, emlékezünk meg halottjainkról. Ilyenkor aki teheti kilátogat a temetőbe elhunyt szeretteihez, gyertyát, mécsest gyújt, de szobrokat, sírdíszeket és virágokat is szoktak kihelyezni a sírokra. Zala megyében is zsúfolásig voltak a temetők az elmúlt néhány napban. Az utakon rengeteg autó, a sírkertek közelében pedig "vadászni" kellett a parkolóhelyeket. A forgalom lebonyolítása és a bűncselekmények megelőzése érdekében rendőrök és a polgárőrök is aktívan kivették a részüket a hosszúhétvégén.

A temetőbe bejutva a legtöbb ember megpróbált minél hatékonyabban végig menni a sírokon és elhunyt hozzátartozóinál elhelyezni egy-egy mécsest, de aki a nagy rohanásban egy pillanatra megált és körbenézett, a világító mécsesek és díszek lenyűgöző látványt nyújtottak.

Fotós kollégáink is kilátogattak a temetőkbe és készítettek néhány csodálatos fotót, videót melyeket most önök is megtekinthetnek: